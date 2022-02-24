SON DAKİKA | Tarihi an! Rus işgali sabaha karşı başladı... Ukrayna'ya peş peşe bombalar atıldı, Rusya'dan açıklama

Son dakika: Ukrayna ve Rusya krizini tüm dünya yakından takip ederken sıcak bölgeye ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın tanımasının ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Ayrılıkçı liderlerin yardım istemesi sonrasında Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır" derken ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir" ifadelerini kullandı. Rusya'nın saldırısı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan Rus saldırısının başlamasının ardından büyük patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de halk kentten kaçmaya başladı.

İşte dakika dakika son gelişmeler...

08.20: ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

08.19: Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi.

08.17: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

08.01: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.39: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladı.

RUSYA'NIN SALDIRISI SONRASI ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

07.38: Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama geldi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.

07.33: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyuluyor

07.27: THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti

RUSYA BATI SINIRINDA HAVA SAHASINI KAPATTI

07.15: Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

KARADENİZ FİLOSU ÇIKARTMA HAREKATI BAŞLATTI

07.14: Rus Haber Ajansı Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.

07.10:Putin, başkent Kiev'deki o havalimanını da hedef aldı

HALK KİEV'DEN KAÇMAYA BAŞLADI

07.06: Rusya'nın saldırısı sonrası Kiev halkı kentten kaçmaya başladı.

UKRAYNA VE ABD'DEN AÇIKLAMA

07.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" dedi. Açıklamasının devamında Kuleba "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" dedi.

06.58: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın sivilleri tehlikeye atan saldırısını şiddetle kınıyorum. Uyarılarımıza ve diplomasi çabalarımıza rağmen Rusya bir kez daha bağımsız bir ülkeye saldırı yolunu seçmiştir" dedi.

06.34:Biden’dan Putin’e sert yanıt: ABD karşılık verecektir…

KİEV'DE BÜYÜK PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

06.14: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.

06.06: Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

PUTİN'DEN ASKERİ OPERASYON EMRİ

06.00: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

KRİTİK BÖLGEDE RUS ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edilmişti. 200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekmişti.

AYRILIKÇI BÖLGELER RUSYA'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söylemişti.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler." ifadesini kullanmıştı.

Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.