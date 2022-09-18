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  4. Son dakika | Yaz bitiyor, sonbahar geliyor! Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

Son dakika | Yaz bitiyor, sonbahar geliyor! Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

18.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Cuma gününden itibaren yurt genelinde etkili olan sıcak hava, yeni haftayla birlikte artık yurdu terk ediyor. Perşembe gününden itibaren sonbahar havasına girileceğini belirten Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın" dedi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sıcak havanın etkisiyle yazdan kalma bir hafta sonu yaşanırken, yeni haftayla birlikte güneş kendini unutturacak. Hafta boyunca tüm yurtta serin ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar da düşecek. Perşembe günü için uyarıda bulunan Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sonbaharın geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Şen "Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın" dedi.

YURT GENELİNDE HAVALAR SOĞUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

SON DAKİKA | SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

20 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

20 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK
Yeni haftada sıcaklık değerleri, kademeli olarak Ankara ve İstanbul'da 20, Diyarbakır'da 31, Antalya'da 26, İzmir'de 24, Samsun'da 22 dereceye kadar düşecek.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Hemen hemen yurdun tamamının aralıklarla yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Haftanın ilk günleri yurdun orta ve doğu kesimleri yağış alırken perşembe günü Güneydoğu Anadolu ile Ege'nin kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin tamamında yağış görülecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

SONBAHAR BAŞLIYOR: MONT VE KAZAKLARINIZI HAZIRLAYIN

SONBAHAR BAŞLIYOR: MONT VE KAZAKLARINIZI HAZIRLAYIN
Perşembe gününden itibaren sonbahar havasına girileceğini belirten Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın" dedi. Sosyal medya hesabı üzeriden paylaşımda bulunan Şen, şu ifadeleri kullandı.
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hava durumu meteoroloji Orhan Şen sonbahar son dakika
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