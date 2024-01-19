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  4. Son günlerde şikayetleri artan ishale karşı çok etkili tarif! 1900'lerde yüz binlerce bebeğin hayatını kurtardı

Son günlerde şikayetleri artan ishale karşı çok etkili tarif! 1900'lerde yüz binlerce bebeğin hayatını kurtardı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.01.2024 17:32 | Son Güncelleme:
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Pek çok kişinin korkulu rüyalarından biri olan ishal günlük hayatınızı olumsuz etkiliyor ve vücudunuzun dengesini bozuyor. 1900'lü yılların başında on binlerce bebeğin hayatını kurtaran Ersnt Moro, bebeklere kendi tarifine göre pişirilmiş havuç çorbası vermeyi önerdi. Moro çorbası olarak bilinen bu tarif ishal sorununu bıçak gibi kesiyor.

Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren, insanların hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan ishal, doğru beslenme ve bazı püf noktaları ile kontrol altına alınabiliyor. Eğer önlemlerine rağmen ishal sorunundan kurtulamadıysanız 1900'lü yıllarda binlerce bebeğin hayatını kurtaran moro çorbasını deneyebilirsiniz.


Keşfet

Şu aralar yoğun kış hastalıklarından ve kullanılan ilaçlardan dolayı ishal ve bağırsak şikayetleri arttı. Buna karşı sadece 500 gram havucu 1 litre suda yumuşayana kadar 1,5 saat orta ateşte pişiriyoruz.

Ardından blenderdan geçiriyoruz. Kaynar suyla 1 litreye tamamlıyoruz. Bir tutam, yani 3 gram tuz ekliyoruz.

Bakterilerin bağırsak duvarına yapışmasını engelleyerek etkisini gösterir. Buzdolabında kavanozda kalanı saklayabilirsiniz.

Bu tarif ishale karşı 1900'lerin başında yüz binlerce çocuğun hayatını kurtarmış olan Moro çorbasının tarifidir. Binlerce bebeğin ölümünü engellemek için Ersnt Moro, bebeklere kendi tarifine göre pişirilmiş havuç çorbası vermeyi önerdi. Bu tarif en kötü hallerinde bile bebeklerde ishali durdurdu. 

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Anahtar Kelimeler:
havuç ishal moro
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