Son günlerde şikayetleri artan ishale karşı çok etkili tarif! 1900'lerde yüz binlerce bebeğin hayatını kurtardı

Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren, insanların hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık olan ishal, doğru beslenme ve bazı püf noktaları ile kontrol altına alınabiliyor. Eğer önlemlerine rağmen ishal sorunundan kurtulamadıysanız 1900'lü yıllarda binlerce bebeğin hayatını kurtaran moro çorbasını deneyebilirsiniz.



