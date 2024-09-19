Son saldırıdaki 'Türkiye' detayı herkesi korkuttu! Vatandaşlar, patlayan telsizler sonrası telefonculara akın ettiler

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği siber saldırılar tüm dünyanın gündemine oturdu. Savaş tarihine geçecek nitelikte olan saldırılarda İsrail bir gün arayla Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve el telsizlerini patlattı. Telsizlerin yanı sıra, ev ve işyerlerinde kullanılan dizüstü bilgisayarların da patlatıldığı iddia edilirken; özellikle Beyrut'ta acil servisler doldu taştı.