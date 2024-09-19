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  4. Son saldırıdaki 'Türkiye' detayı herkesi korkuttu! Vatandaşlar, patlayan telsizler sonrası telefonculara akın ettiler

Son saldırıdaki 'Türkiye' detayı herkesi korkuttu! Vatandaşlar, patlayan telsizler sonrası telefonculara akın ettiler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.09.2024 10:08
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İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerle yaptığı siber saldırıların ardından elektronik aletlerle ilgili soru işaretleri oluştu. Son saldırıda kullanılan telsizlerin Türkiye'de de satıldığının ortaya çıkması dikkat çekerken, akıllara "Cep telefonlarını da patlatabilirler mi?" sorusu geldi. Bazı vatandaşların akın akın telefonculara gidip, cep telefonlarını ve bataryalarını kontrol ettirdiği görüldü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği siber saldırılar tüm dünyanın gündemine oturdu. Savaş tarihine geçecek nitelikte olan saldırılarda İsrail bir gün arayla Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve el telsizlerini patlattı. Telsizlerin yanı sıra, ev ve işyerlerinde kullanılan dizüstü bilgisayarların da patlatıldığı iddia edilirken; özellikle Beyrut'ta acil servisler doldu taştı.

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Patlamalarda ölü sayısı 20'yi aşarken, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in Hizbullah'ı hedef aldığı son siber saldırıda patlatılan telsizlerin Japon yapımı olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE DETAYI KORKUTTU

TÜRKİYE DETAYI KORKUTTU

Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretilen ICOM telsizleri ile ilgili Türkiye detayı ise endişe yarattı.

CEP TELEFONLARI DA PATLAR MI?

CEP TELEFONLARI DA PATLAR MI?

ICOM VHF telsizlerin Türkiye'de de satıldığı ortaya çıkarken, son saldırılar sonrası herkes aynı soruyu sormaya başladı: "Cep telefonlarını da patlatabilirler mi?"

İsrail'in tarihe geçecek siber saldırıları sonrası Türkiye'deki bazı vatandaşların da bir takım endişelere kapıldığı gözlemlenirken; Halk Tv'deki Demokrasi Meydanı programında Lübnan'daki telsiz patlamalarına değinen İsmail Küçükkaya dikkat çeken ifadeler kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan cep telefonu
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