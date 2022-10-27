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Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

27.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber ağaçlar yaprak dökmeye başladı.

Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Son baharın gelişiyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber yüksek kesimli bölgelerde dağlar beyaza büründü. Alçak kesimli yerleşim yerlerinde ise sonbaharın etkisiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kato, Feraşin ve Kel Memet Dağlarında kar etkisini sürdürürken alçak kesimli yerleşim yerlerinde ise ağaçların sararması ve yaprak dökmesi görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı.

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu

Sonbaharla birlikte Şırnak sarardı, kartpostallık görseller oluştu
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Anahtar Kelimeler:
Şırnak

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