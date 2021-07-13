Soy ağacı nasıl öğrenilir? e-Devlet soy ağacı sorgulama sayfası...

Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu ve yeni soy ağacı ile ilgili uygulamayı anlattı. Vatandaşlar, Bakan Soylu'nun bahsettiği 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Peki soy ağacı nasıl öğrenilir?

Soy ağacı nasıl öğrenilir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün 15 yaş altı çocukların kimlik başvurusu ve yeni soy ağacı uygulaması ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabından son gelişmeleri duyuran Bakan Soylu, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz dönemlerde e-devlet üzerinden alt üst soyağacı sorgulama sistemi hizmete girmişti. Bu uygulama ile beraber akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiği ve soyların detayları tek tıkla görüntülenmişti.

En fazla 1800'lü yılların başına kadar bilgi aktarabilen e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti vatandaşlardan oldukça büyük ilgi görmüştü.