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Soy ağacı nasıl oluşturulur? Uygulamaya girdi! e-Devlet soy ağacı nasıl bakılır?

07.09.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen soy ağacı uygulaması uygulamaya girdi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmeti sonrası yeni bir hizmet daha devreye girdi. Önceki sunulan hizmetten yola çıkan İçişleri Bakanlığı, soyağacının tasarlanabileceği 'Soyağacı Oluşturma' hizmetini uygulamaya koydu. Peki soy ağacı nasıl oluşturulur? e-Devlet soy ağacı nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konan 'Soyağacı Oluşturma' hizmetininin detayları merak ediliyor. Uygulamanın naısl kullanılacağı araştırılmaya başlandı. Peki soy ağacı nasıl oluşturulur?

SOY AĞACI NASIL OLUŞTURULUR?

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atılarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha eklenmiş oldu. Bu yeni hizmet ile birlikte vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilme imkanına sahip olacak.
Sistem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında yapılıyor. Elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca öğrenilebiliyor. MERNİS'te tutulmakta olan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara dek doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.
İlgiyle takip edilen Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile beraber güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçebilir ve soyağacınıza ait elektronik belge alabilirsiniz.
Veya diğer bir yol olarak nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet İçişleri Bakanlığı

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