Sözlü tacize uğradılar, 'istemiyoruz' deyince tekme tokat dövüldüler! 'Gözümü açtığımda ne adam, ne araba vardı'

“GÖZÜMÜ HER KAPADIĞIMDA GÖRÜYORUM, UYUYAMIYORUM”

“Susma sustukça sıra sana gelecek diyorlar, sıra gerçekten geliyormuş” diyen Kılıç, “Bunu fark ettim. Çok sinirli, öfkeliydi ama siniri bana değildi. Başka bir şeye sinirliydi sanki ve o sırada beni görmüyordu. Büyük ihtimalle bir madde de kullanmıştı, çünkü böyle bir güç ve öfkenin başka açıklaması olamaz. Aramızda bir münakaşa olmadı direkt bana saldırdı. Bana doğru gelişini unutamıyorum. Gözümü her kapadığımda görüyorum, uyuyamıyorum. Bir şeye öfkeliydi, laf attı ve istediği tepkiyi alamayınca da sinirini bizden çıkardı. Adam bana her vurmaya çalıştığında ablam onu tutmaya çalışmış ve ablamı itmiş, ablamın her yeri asfalt izleriyle doluydu. Sanırım Pazar sabahı olduğu için etraf bomboştu. Hafta içi olsaydı okula giden, liseye giden birileri olabilirdi. Belki benim yerime liseli bir genç kıza da bu yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.