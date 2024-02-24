Stajyer doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi! Görev yerlerini terk ettiler

Yonhap'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece itibarıyla ülkedeki 13 bin stajyer doktordan 8 bin 897'sinin istifasını sunduğu, bunlardan 7 bin 863'ünün görev yerlerini terk ettiği ve 11 bin 481 tıp öğrencisinin derslere katılmadığı belirtildi.

