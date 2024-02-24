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  4. Stajyer doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi! Görev yerlerini terk ettiler

Stajyer doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi! Görev yerlerini terk ettiler

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.02.2024 08:37
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Güney Kore'de hükümet, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto etmek amacıyla yaklaşık 9 bin stajyer doktorun istifasını sunması üzerine "acil durum" ilan etti.

Yonhap'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece itibarıyla ülkedeki 13 bin stajyer doktordan 8 bin 897'sinin istifasını sunduğu, bunlardan 7 bin 863'ünün görev yerlerini terk ettiği ve 11 bin 481 tıp öğrencisinin derslere katılmadığı belirtildi.

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Açıklamada, ülke genelindeki 94 büyük hastanede çalışan yaklaşık 9 bin stajyer doktorun istifasını sunmasının halk sağlığı üzerindeki etkisi gerekçe gösterilerek, ilk kez toplum sağlığı risk seviyesinin "temkinliden" "ciddi" düzeye yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

HÜKÜMETTEN, İSTİFA EDEN STAJYER DOKTORLARA "GÖREVLERİNE DÖNME" TALİMATI

HÜKÜMETTEN, İSTİFA EDEN STAJYER DOKTORLARA "GÖREVLERİNE DÖNME" TALİMATI

Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, basına yaptığı açıklamada, istifaların hiçbirinin kabul edilmediğini, hükümetin doktorların işe dönmeleri için resmi talimat yayımladığını duyurmuştu.

Güney Kore'deki tıbbi kanunlara göre, hükümet, kamu sağlığı konusunda kaygı duyulacak bir durum bulunması halinde doktorlar ve diğer tıbbi personelin göreve dönmesi talimatı yayımlayabiliyor.

Talimata uymayan personel, 3 yıla kadar hapis ya da yaklaşık 22 bin dolar cezanın yanı sıra tıp lisanslarının feshiyle karşı karşıya kalabiliyor.

TIP ÖĞRENCİLERİNİN SAYISINDA ARTIŞ

TIP ÖĞRENCİLERİNİN SAYISINDA ARTIŞ

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Güney Kore istifa
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