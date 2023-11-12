Su faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün! Bu yöntemler vatandaşın cebini bir nebze olsun rahatlatacak

Su yalnızca yaşamsal bir gereksinim değil aynı zamanda sınırlı ve değerli bir kaynaktır. Bu nedenle su tasarrufu hem bütçe hem de kaynakları korumak açısından büyük önem arz ediyor. Bir başka deyişle; siz de doğru ve etkin kullanım ile suyun sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir ve su faturası miktarını aşağı çekebilirsiniz.
Su konusunda dikkat edilmeyen bazı davranışlar faturaların çok daha yüksek gelmesine yol açıyor. Ancak evde uygulanabilen etkili yöntemlerle su faturasını düşürmek de mümkün.
Su kaçakları maliyetlidir. Sıhhi tesisat sisteminizin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için düzenli bakım çağrıları planladığınızdan emin olun.
Su tasarruflu duş başlıkları ve musluklar, su tüketimini düşürürken aynı performansı elde etmenizi sağlar.
Tuvalet, evdeki banyo suyu kullanımının kabaca yüzde 30'unu tüketir. Bu da oldukça önemli bir miktardır. Su faturasını ve su kullanımını azaltmak için, yüksek verimliliğe sahip bir tuvalete yaptırılabilir. Yüksek verimliliğe sahip tuvaletler kişiye yılda 15.000 galon su tasarrufu sağlayabiliyor. bu da geleneksel bir tuvalete göre yaklaşık yüzde 50'lik bir azalma anlamına gelmektedir.
Su ısıtıcısının sıcaklık ayarını düşürerek fazla enerji tüketimini önleyebilirsiniz. Öte yandan sıcak suyu hızlı bir şekilde elde edebilmek için su ısıtıcısını yakmadan önce muslukları soğuk su ile kullanmak da fatura miktarına etki etmektedir.