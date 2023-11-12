Su faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün! Bu yöntemler vatandaşın cebini bir nebze olsun rahatlatacak

Su yalnızca yaşamsal bir gereksinim değil aynı zamanda sınırlı ve değerli bir kaynaktır. Bu nedenle su tasarrufu hem bütçe hem de kaynakları korumak açısından büyük önem arz ediyor. Bir başka deyişle; siz de doğru ve etkin kullanım ile suyun sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir ve su faturası miktarını aşağı çekebilirsiniz.