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    4. Su faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün! Bu yöntemler vatandaşın cebini bir nebze olsun rahatlatacak

    Su faturasını yarı yarıya düşürmek mümkün! Bu yöntemler vatandaşın cebini bir nebze olsun rahatlatacak

    12.11.2023 16:21 | Son Güncelleme:
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    Yükselen enflasyon ve gelen zamlar bütçeyi zorlayabiliyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kişiler fatura tasarruf yöntemlerine dikkat ederek giderlerini bir nebze olsun azaltabilir. Su faturasını düşürmek için etkili yöntemler arıyorsanız aşağıdaki tüyoları deneyebilirsiniz.

    Su yalnızca yaşamsal bir gereksinim değil aynı zamanda sınırlı ve değerli bir kaynaktır. Bu nedenle su tasarrufu hem bütçe hem de kaynakları korumak açısından büyük önem arz ediyor. Bir başka deyişle; siz de doğru ve etkin kullanım ile suyun sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir ve su faturası miktarını aşağı çekebilirsiniz.

    SU FATURASI TUTARINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTABİLİR!

    Su konusunda dikkat edilmeyen bazı davranışlar faturaların çok daha yüksek gelmesine yol açıyor. Ancak evde uygulanabilen etkili yöntemlerle su faturasını düşürmek de mümkün.

    SIHHİ TESİSAT SİSTEMİNİN İYİ ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN!

    SIHHİ TESİSAT SİSTEMİNİN İYİ ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN!

    Su kaçakları maliyetlidir. Sıhhi tesisat sisteminizin iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için düzenli bakım çağrıları planladığınızdan emin olun.

    SU TASARRUFLU DUŞ BAŞLIKLARI VE MUSLUK KULLANIN

    SU TASARRUFLU DUŞ BAŞLIKLARI VE MUSLUK KULLANIN

    Su tasarruflu duş başlıkları ve musluklar, su tüketimini düşürürken aynı performansı elde etmenizi sağlar.

    YÜKSEK VERİMLİ BİR TUVALET KURUN

    YÜKSEK VERİMLİ BİR TUVALET KURUN

    Tuvalet, evdeki banyo suyu kullanımının kabaca yüzde 30'unu tüketir. Bu da oldukça önemli bir miktardır. Su faturasını ve su kullanımını azaltmak için, yüksek verimliliğe sahip bir tuvalete yaptırılabilir. Yüksek verimliliğe sahip tuvaletler kişiye yılda 15.000 galon su tasarrufu sağlayabiliyor. bu da geleneksel bir tuvalete göre yaklaşık yüzde 50'lik bir azalma anlamına gelmektedir.

    SU ISITICINIZIN SICAKLIK AYARINI DÜŞÜRÜN

    SU ISITICINIZIN SICAKLIK AYARINI DÜŞÜRÜN

    Su ısıtıcısının sıcaklık ayarını düşürerek fazla enerji tüketimini önleyebilirsiniz. Öte yandan sıcak suyu hızlı bir şekilde elde edebilmek için su ısıtıcısını yakmadan önce muslukları soğuk su ile kullanmak da fatura miktarına etki etmektedir.

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    İSKİ su tüketimi su faturası su yükselen
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