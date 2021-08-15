Sümela Manastırı’nda ayin düzenlendi

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği'nce verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine pandemi tedbirleri nedeniyle kontenjan ayrılan 110 kişi katıldı. Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Yunanistanlı Anastasios Bakasetas da ayine katılanlar arasında yer aldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ise ayin öncesi Sümela Manastırı’na gelişi sırasında Trabzonspor logolu maske taktığı dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEKİ AFETLER İÇİN DUA ETTİ

Ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Şükürler olsun ki, bu kutsal mekanda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk. Meryem Αna'mızın Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifasını diledik. Onlara büyük geçmiş olsun deriz. Asırlardan beri bu sarp kayalıkta dimdik duran Sümela Meryem Ana Manastırı, yalnız tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, tüm bunların da ötesinde hepimizi birleştiren önemli kutsal bir mekandır. Biz Hristiyanlar için Meryem Ana'nın kutsiyeti tartışılmaz mahiyettedir ve onun adını taşıyan bu müstesna manastır özellikle Rum, Gürcü ve Rus Ortodoks toplumları için manevi bir sembol teşkil eder. İslam alemi için de çok önemli bir konuma sahip olan Hz. Meryem’in birleştirici gücü, manevi ışığı ve merhameti, burada, Sümela’da, yemyeşil doğanın içinde akan berrak suların sağladığı huzurla birleşince Tanrı'ya şükretmekten başka ne düşünebilir ki insan?” dedi.