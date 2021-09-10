Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi’nden Stat kavşağını seyir halinde Gazi caddesi üzerinden Valilik Kavşağı istikametine seyir halinde olan Onur Gazi G. yönetimindeki otomobilin farlarının yanmadığını görünce dur ihtarında bulundu.
ARACI KOVALAMAYA BAŞLADILAR
Ancak Ancak ’dur’ ihtarına uymayan araç, Valilik kavşağına doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracın yakalanması için aracı kovalamaya başladı. Valilik kavşağında kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis otosu önce Bahabey Caddesi’nden Gazi Caddesi’ne geçmeye çalışan Özgül Ö. yönetimindeki otomobile ardından ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.
2 POLİS YARALANDI
Kazanın ardından araçta bulunan 2 polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, vatandaşlar tarafından devrilen araçtan çıkarılırken, diğer polis memuru Ahmet K, polis otosunda sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulansların yanı sıra Çorum Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.
YARALI POLİS İÇİN SEFERBER OLDULAR
Araç içerisinde sıkışan polis memuru Ahmet K.’yı kurtarmak için itfaiye, polis, sağlık görevlileri seferber oldu.
Talihsiz polis memuru itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından oto içerisinden çıkarıldı.
Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Gazi caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan polis otosunun olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde araç trafiğine yeniden açıldı.
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