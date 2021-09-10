Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi’nden Stat kavşağını seyir halinde Gazi caddesi üzerinden Valilik Kavşağı istikametine seyir halinde olan Onur Gazi G. yönetimindeki otomobilin farlarının yanmadığını görünce dur ihtarında bulundu.

Ancak Ancak ’dur’ ihtarına uymayan araç, Valilik kavşağına doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracın yakalanması için aracı kovalamaya başladı. Valilik kavşağında kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis otosu önce Bahabey Caddesi’nden Gazi Caddesi’ne geçmeye çalışan Özgül Ö. yönetimindeki otomobile ardından ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.