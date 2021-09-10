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  4. Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 polis yaralandı

10.09.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis otosu önce bir otomobile ardından ise ağaca çarparak devrildi. Kazanın ardından ekip otosunda bulunan 2 polis yaralanırken, araçta sıkışan bir polis memurunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi’nden Stat kavşağını seyir halinde Gazi caddesi üzerinden Valilik Kavşağı istikametine seyir halinde olan Onur Gazi G. yönetimindeki otomobilin farlarının yanmadığını görünce dur ihtarında bulundu.

ARACI KOVALAMAYA BAŞLADILAR

Ancak Ancak ’dur’ ihtarına uymayan araç, Valilik kavşağına doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri de aracın yakalanması için aracı kovalamaya başladı. Valilik kavşağında kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis otosu önce Bahabey Caddesi’nden Gazi Caddesi’ne geçmeye çalışan Özgül Ö. yönetimindeki otomobile ardından ise yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi.

2 POLİS YARALANDI

2 POLİS YARALANDI
Kazanın ardından araçta bulunan 2 polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, vatandaşlar tarafından devrilen araçtan çıkarılırken, diğer polis memuru Ahmet K, polis otosunda sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulansların yanı sıra Çorum Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

YARALI POLİS İÇİN SEFERBER OLDULAR

YARALI POLİS İÇİN SEFERBER OLDULAR
Araç içerisinde sıkışan polis memuru Ahmet K.’yı kurtarmak için itfaiye, polis, sağlık görevlileri seferber oldu.
Talihsiz polis memuru itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından oto içerisinden çıkarıldı.
Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Gazi caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan polis otosunun olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde araç trafiğine yeniden açıldı.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Çorum
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