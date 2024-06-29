KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Sürekli yorgun ve depresif ruh haliniz varsa dikkat! D vitamini eksikliğinin 9 belirtisi

    Sürekli yorgun ve depresif ruh haliniz varsa dikkat! D vitamini eksikliğinin 9 belirtisi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.06.2024 10:56
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    D vitamini, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar vücudumuzda pek çok önemli fonksiyonu destekler. Dolayısıyla D vitamini eksikliği durumu bazı sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Yorgunluk, kas ağrıları ve depresif ruh hali gibi sıkça yaşanan belirtiler, D vitamini eksikliğinin sinyalleri olabilir.

    Vücudunuzun en önemli ihtiyaçlarından biri olan D vitamini, eksikliği durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. D vitamini, bağışıklık sisteminizi destekler, enerji seviyenizi dengeler ve genel ruh halinizi iyileştirir. İşte D vitamini eksikliğinin 9 önemli belirtisi...


    Express

    D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 9 BELİRTİSİ

    KEMİK VE KAS AĞRILARI

    KEMİK VE KAS AĞRILARI
    D vitamini eksikliği, kemik ve kas ağrılarına neden olabilir. Bu ağrılar genellikle sırt, omuz, bacak ve kalça bölgelerinde hissedilebilir.

    ZAYIF KEMİK SAĞLIĞI

    ZAYIF KEMİK SAĞLIĞI
    D vitamini, kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını destekler. Eksiklik durumunda kemikler zayıflayabilir, osteoporoz riski artabilir.

    YORGUNLUK VE HALSİZLİK

    YORGUNLUK VE HALSİZLİK
    D vitamini eksikliği, genel olarak enerji seviyelerini düşürebilir, yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir.

    DEPRESYON VE RUHSAL DURUM BOZUKLUKLARI

    DEPRESYON VE RUHSAL DURUM BOZUKLUKLARI
    Bazı araştırmalar, D vitamini eksikliğinin depresyon ve diğer ruhsal durum bozukluklarıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir.

    KAS ZAYIFLIĞI

    KAS ZAYIFLIĞI
    D vitamini eksikliği, kas gücünü azaltabilir ve kas zayıflığına neden olabilir.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    saç dökülmesi depresyon yorgunluk D vitamini d vitamin d vitamini eksikligi d vitamini eksikliği belirtileri
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.