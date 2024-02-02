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Taksici katili Delil Aysal'ın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Gasp fikri bir anda gelmiş: "Baban kan kaybından ölecek ambulansı ara"

02.02.2024 14:33 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bindiği bir takside taksici Oğuz Erge'yi tabancayla öldüren ve telefonunu gasbeden 19 yaşındaki katil Delil Aysal'ın ifadesi ortaya çıktı. Aysal ifadesinde, gasp fikrinin bir anda geldiğini söylediği ortaya çıkarken ayrıca saldırısı sonrası Oğuz Erge'nin kızını aradığı ve "Baban kan kaybından ölecek, ambulans çağır" dediği ortaya çıktı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 31 Aralık gecesi evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi. Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonun başında yaralı halde bulunan Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Oğuz Erge, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Taksici katili Delil Aysal'ın kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Gasp fikri bir anda gelmiş: "Baban kan kaybından ölecek ambulansı ara"

ARAÇ KAMERASI SİLAHLI SALDIRIYI KAYDETTİ

ARAÇ KAMERASI SİLAHLI SALDIRIYI KAYDETTİ

Tanınmamak için yüzünü medikal maske ile gizleyen ve başında kapüşonu bulunan gaspçı Aysal'ın silahlı saldırı anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi durduktan sonra cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş ettiği ve kurşunların isabet ettiği taksi şoförü Erge'nin yan koltuğa doğru devrilip hareketsiz kalması yer alıyor. Delil Aysal'ın tabancayla vurduğu Erge'ye ardından tokat atarak tepkisini ölçmeye çalıştığı, ardından üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'ARAÇTAYKEN BİR ANDA GASP FİKRİ AKILINA GELMİŞ'

'ARAÇTAYKEN BİR ANDA GASP FİKRİ AKILINA GELMİŞ'

Aysal, polisteki ifadesinde "Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklına geldiğini ve eylemi gerçekleştirdim" dedi. Aysal'ın mahkemede de aynı ifadesini tekrarlayıp, bu defa 'Pişmanım' dediği öğrenildi.

MESLEKTAŞLARI 250 ARAÇLIK KONVOYLA EŞLİK ETTİ

MESLEKTAŞLARI 250 ARAÇLIK KONVOYLA EŞLİK ETTİ

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Oğuz Erge'nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri Oğuz Erge'nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU’NDAN ALINDI

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGU’NDAN ALINDI

Taksici Erge'nin cenazesi, Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Erge'nin cenazesi, Buca ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne gönderildi.

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İzmir
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