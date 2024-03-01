'Talep çok arttı' Ekonomik sıkıntılar yüzünden başladılar! Üretip satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar 'Bunun ticaretini yapabilirler'

"ÜRETMEYİ SEVDİKLERİ İÇİN BU KURSLARI DAHA ÇOK TALEP EDİYORLAR"

Usta Öğretici Akyün, “Kursiyerlerimiz bu konuda çok duyarlılar. Filistin için de battaniye, kıyafet, bebek kıyafeti, iç çamaşırı dikildi. Bunlar da kursiyerlerimizin el emeği çok fazla. Kadınlarımız üretmeyi seviyor. Üretmeyi sevdikleri için bu kursları daha çok talep ediyor” şeklinde konuştu.