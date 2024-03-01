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    4. 'Talep çok arttı' Ekonomik sıkıntılar yüzünden başladılar! Üretip satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar 'Bunun ticaretini yapabilirler'

    'Talep çok arttı' Ekonomik sıkıntılar yüzünden başladılar! Üretip satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar 'Bunun ticaretini yapabilirler'

    01.03.2024 09:40
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    Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 20 dikiş nakış kursunda 500 kadın ürettikleri el emeği göz nuru kıyafetlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

    Dikiş nakış kursiyeri kadınlar ülkemizde yaşanan doğal afetlerde afetzedeler için ürettikleri kıyafet, battaniye gibi acil ihtiyaçların yapımında yer alarak onların yanında oluyorlar. Kursiyer kadınlar ayrıca yakın zamanda ürettikleri kıyafet, battaniye, uyku tulumu, bebek elbisesi gibi ürünleri de Filistin’de yaşam mücadelesi veren Müslümanlara göndermişlerdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    ÜRETTİKLERİ KIYAFETLERLE EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORLAR

    Gediz Halk Eğitimi Merkezinin Salur Mahallesinde açmış olduğu Dikiş Nakış kursunda 21 kursiyer yüzlerce kıyafet ve kumaş ürünleri dikerek ekonomiye can katıyorlar.

    Bu çerçevede 2 yıldır Gediz Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticilik yapan Safiye Akyün, “21 kursiyerimiz Salur Mahallesinde bulunan kursumuzda eğitim görmekteler. Kursiyerlerimiz burada dikiş-nakış öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz şu anda eşofman takımı, gecelik, pijama, ceket tarzında kıyafetler dikiyorlar. Ekonomik sıkıntılardan sonra dikiş nakış kurslarına talepler daha çok arttı. Bu sene bu konuda daha çok aktifiz” dedi.

    Usta Öğretici Akyün, Halk Eğitim Merkezinin devam eden kurslarının yanında ülkemizde meydan gelen felaketlerde kursiyerlerin battaniye, uyku tulumu gibi acil ihtiyaç konusunda çok yardımcı olduğunu vurguladı.

    "ÜRETMEYİ SEVDİKLERİ İÇİN BU KURSLARI DAHA ÇOK TALEP EDİYORLAR"

    "ÜRETMEYİ SEVDİKLERİ İÇİN BU KURSLARI DAHA ÇOK TALEP EDİYORLAR"

    Usta Öğretici Akyün, “Kursiyerlerimiz bu konuda çok duyarlılar. Filistin için de battaniye, kıyafet, bebek kıyafeti, iç çamaşırı dikildi. Bunlar da kursiyerlerimizin el emeği çok fazla. Kadınlarımız üretmeyi seviyor. Üretmeyi sevdikleri için bu kursları daha çok talep ediyor” şeklinde konuştu.

    "HOBİ OLARAK BAŞLADIKLARI BU İŞİ VEYA BAŞKA BİR İŞİ MESLEK EDİNEBİLİRLER"

    "HOBİ OLARAK BAŞLADIKLARI BU İŞİ VEYA BAŞKA BİR İŞİ MESLEK EDİNEBİLİRLER"

    Akyün son olarak, “Kadınlarımız hobi olarak başladıkları bu işi veya başka bir işi meslek edinebilirler. Bunun ticaretini veya evde hobi olarak yapabilirler. Bu şekilde aile ekonomisine katkı sağlayabilirler." dedi.

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