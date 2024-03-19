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    4. Tam bir selülit düşmanı! Hem mutfakta hem de kişisel bakımda kadınların gözdesi

    Tam bir selülit düşmanı! Hem mutfakta hem de kişisel bakımda kadınların gözdesi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.03.2024 13:58
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    Son dönemde kullanımı oldukça artan ‘kabak lifi’ hem mutfakta hem de kişisel bakımda kadınların 1 numaralı tercihi olma yolunda ilerliyor.

    Cildi tahriş etmeden ihtiyacı olan bakımı karşılayan kabak lifi, cildin yenilenmesinde, canlanmasında ve rahatlamasına yardımcı oluyor.

    ChefGPT

    Uzmanlar, kabak lifinin kan dolaşımının artmasına yardımcı olarak cilde canlılık kazandırdığını, vücut ve yüz için ayrı ayrı kullanılan kabak lifinin selülitlerin gitmesinde de oldukça etkili olduğunu belirtiyor.

    Mutfakta da oldukça sık kullanılmaya başlanan kabak lifleri, yapay bulaşık süngerleri yerine tercih edilmeye devam ediyor.

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    Kabak liflerine olan ilginin oldukça fazla olduğuna değinen esnaf Recai Doğanay, “Kabak lifleri şehrimize ülkemizin güney illerinden geliyor. Boyu uzun ince kabaktan elde edilen bu lifler, bulaşık süngeri ve kişisel bakım için kullanılıyor.

    Doğru temizlendiği takdirde bakteri de barındırmıyor. Banyo lifi olarak kullanılması selülite iyi gelirken, yüz temizliği için de bulaşık süngeri yapmak için de alan oluyor.

    Lifleri müşterisinin isteğine göre dilimleyerek satıyoruz. Dilimler 20 TL’den başlıyor, kalınlığına göre değişiyor. Uzun kabak lifleri 100 TL’ye kadar satılabiliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Selülit bakım kese kişisel bakım ürünleri
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