Tam mevsimi! Sofranızdan eksik etmeyin: Kış hastalıklarına karşı tam koruma sağlıyor

Grip ve nezle gibi hastalıklar tüm kış boyunca yaşam kalitesini düşüren hastalıklar arasında bulunuyor. Okuldan, işten, toplu taşımalardan kolayca bulaşan bu hastalıklardan korunmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Uzmanlar hastalıklardan korunmak için beslenmenin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Kış sebzeleri arasında bulunan bal kabağı da sağlık için çok faydası bulunan sebzelerden. Bal kabağını püre yapıp çorbalarınıza ekleyebilir veya çorbasını yapabilirsiniz.

Kışın tezgahlarda bütün ya da dilimlenmiş halde sıklıkla karşınıza çıkan bal kabağı, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsak hareketlerini hızlandırır, tok tutar ve cilde iyi gelir. A, B, E vitaminleri, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve posadan zengin bal kabağının faydaları şaşırtıyor.