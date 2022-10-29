Tam mevsimi! Sofranızdan eksik etmeyin: Kış hastalıklarına karşı tam koruma sağlıyor

Grip ve nezle gibi hastalıklar tüm kış boyunca yaşam kalitesini düşüren hastalıklar arasında bulunuyor. Okuldan, işten, toplu taşımalardan kolayca bulaşan bu hastalıklardan korunmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Uzmanlar hastalıklardan korunmak için beslenmenin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyorlar. Kış sebzeleri arasında bulunan bal kabağı da sağlık için çok faydası bulunan sebzelerden. Bal kabağını püre yapıp çorbalarınıza ekleyebilir veya çorbasını yapabilirsiniz.
Kışın tezgahlarda bütün ya da dilimlenmiş halde sıklıkla karşınıza çıkan bal kabağı, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsak hareketlerini hızlandırır, tok tutar ve cilde iyi gelir. A, B, E vitaminleri, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve posadan zengin bal kabağının faydaları şaşırtıyor.
BAL KABAĞI FAYDALARI
GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN
Bal kabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanır. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi bal kabağı. Yarım su bardağı kadarında günlük ihtiyacın 2 katı kadar vitamin A bulunur.
KALBİ KORUR KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Zengin lif içeriği, potasyum ve C vitamini deposu bal kabağı, kalp sağlığının korunmasında faydalıdır. Yapılan araştırmalara göre, lifli içeriğe sahip ürünlerin tüketilmesi ile meydana gelebilecek koroner kalp sorunlarının % 40 azalması sağlanabilmektedir. Buna göre bal kabağı tüketimi de içerdiği lifli yapısı nedeniyle oldukça önemlidir. Ayrıca, bal kabağının çekirdeği de kolesterolün engellenmesinde önemlidir.
MİKROPLARA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜR
Antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.
TANSİYONU DÜZENLER
Bal kabağı potasyumun bakımından zengindir. Bu da felç riskini azaltan bir durumdur. Bal kabağı çekirdeklerinin içinde fitoöstrojen adında bir madde bulunur. Bu hormon oldukça önemlidir. Çünkü bu hormonun alımı sayesinde yüksek tansiyon büyük ölçüde önlenebilir.
GÖZ SAĞLIĞINA İYİ GELİR
İçeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku hasarı ve katarakt probleminin önüne geçer. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırır.