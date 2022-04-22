Tamamen doğal ürünlerle dudaklarınızı dolgunlaştıracak maskeler

Dudaklar yüze bakıldığından ilk göze çarpan organlardan. Dudakların canlı ve pürüzsüz görünmesi gibi dolgun görünmesi de istenen görünümler arasında yer alıyor. Dudakların daha dolgun ve canlı gözükmesi için dudak bakımını aksatmamak gerekiyor. Evde kolayca dudak bakımı yapmak ve doğal yollarla dudakları dolgunlaştırmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRAN MASKELER

TOZ ŞEKER VE ZEYTİNYAĞI Şekerli macun yapmak için eşit miktarda şeker ve zeytinyağını birleştirin. Karışımı dudaklarınıza nazikçe masaj yapmak için bir diş fırçası veya parmağınızı kullanın.

TUZ VE TARÇIN Yarım çay kaşığı tarçını, yarım çay kaşığı tuzu ve 1 yemek kaşığı vazelini iyice karıştırın. Karışımı dudaklarınızın her yerine yayın ve beş dakika bekletin. İyice durulayın.

NANE YAĞI 2-3 damla nane yağını dudak parlatıcı tüpünüze koyun ve iyice karıştırmak için bir pamuklu çubuk kullanın. Parlatıcıyı her kullandığınızda, nane yağı dudaklarınızı dolgunlaştıracaktır.

ACI BİBER VE ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı ve acı biberi karıştırın. Dudaklarınıza sürün. 5 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.