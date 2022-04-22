KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Tamamen doğal ürünlerle dudaklarınızı dolgunlaştıracak maskeler

Tamamen doğal ürünlerle dudaklarınızı dolgunlaştıracak maskeler

22.04.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudaklar konuşurken ve gülümserken dikkat çeken bölgeler arasında bulunuyor. Dudakları kalınlaştırmak için birçok çözüm yapılıyor. Bu çözümler estetik operasyonlar ile daha uzun süreli olabilirken bu operasyonları yaptırmak istemeyenler için makyaj hileleri ve evde doğal kürler yapılabiliyor.

Dudaklar yüze bakıldığından ilk göze çarpan organlardan. Dudakların canlı ve pürüzsüz görünmesi gibi dolgun görünmesi de istenen görünümler arasında yer alıyor. Dudakların daha dolgun ve canlı gözükmesi için dudak bakımını aksatmamak gerekiyor. Evde kolayca dudak bakımı yapmak ve doğal yollarla dudakları dolgunlaştırmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRAN MASKELER

TOZ ŞEKER VE ZEYTİNYAĞI

TOZ ŞEKER VE ZEYTİNYAĞI
Şekerli macun yapmak için eşit miktarda şeker ve zeytinyağını birleştirin. Karışımı dudaklarınıza nazikçe masaj yapmak için bir diş fırçası veya parmağınızı kullanın.

TUZ VE TARÇIN

TUZ VE TARÇIN
Yarım çay kaşığı tarçını, yarım çay kaşığı tuzu ve 1 yemek kaşığı vazelini iyice karıştırın. Karışımı dudaklarınızın her yerine yayın ve beş dakika bekletin. İyice durulayın.

NANE YAĞI

NANE YAĞI
2-3 damla nane yağını dudak parlatıcı tüpünüze koyun ve iyice karıştırmak için bir pamuklu çubuk kullanın. Parlatıcıyı her kullandığınızda, nane yağı dudaklarınızı dolgunlaştıracaktır.

ACI BİBER VE ZEYTİNYAĞI

ACI BİBER VE ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı ve acı biberi karıştırın. Dudaklarınıza sürün. 5 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın.

VAZELİN VE TARÇIN

VAZELİN VE TARÇIN
Bir tutam veya iki tutam tarçını küçük bir Vazelin kabına karıştırın ve istediğiniz zaman dudaklarınıza uygulayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Şampuanınıza katın! Mucizevi etkilerini göreceksiniz

Şampuanınıza katın! Mucizevi etkilerini göreceksiniz

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Sakın bu burçlara bulaşmayın! Haksızlığa gelemeyen 3 burç

Sakın bu burçlara bulaşmayın! Haksızlığa gelemeyen 3 burç

Vücut çatlakları için evde yapacağınız etkili ve basit yöntemler

Vücut çatlakları için evde yapacağınız etkili ve basit yöntemler

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.