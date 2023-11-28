"Tazminatımı vermezseniz intihar ederim" dedi! Kıdem tazminatını vinçle aldı: Dövizi görünce bakın ne yaptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışırken işten çıkarılan Tunahan T. (35), inşaatın 3’üncü katına çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi, aynı vinç ile inşaattan indi.

TÜRK LİRASINI ALDI, EUROYU YIRTTI

Polis ekipleri, Tunahan T.’yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışırken, firma yetkililerine haber verildi. Firma yöneticileri tarafından temin edilen 13 bin TL ile 200 Euro, zarfa konularak sepetli vinç ile çıkan bir işçi tarafından Tunahan T.’ye ulaştırıldı.