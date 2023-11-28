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  4. "Tazminatımı vermezseniz intihar ederim" dedi! Kıdem tazminatını vinçle aldı: Dövizi görünce bakın ne yaptı

"Tazminatımı vermezseniz intihar ederim" dedi! Kıdem tazminatını vinçle aldı: Dövizi görünce bakın ne yaptı

28.11.2023 21:27 | Son Güncelleme:
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Bursa'da yaşanan olay duyanları şaşırttı. Bir işçi tazminatı verilmeden işten çıkarıldığı için intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Daha sonra işçiye kıdem tazminatı olan para bir vinç aracılığıyla iletildi. İşçi Türk liralarını alırken paraların içindeki euroyu ise yırttı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında çalışırken işten çıkarılan Tunahan T. (35), inşaatın 3’üncü katına çıkıp tazminatı verilmezse, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. Zarf içerisine konulan tazminatı sepetli vinç ile kendisine ulaştırılan işçi, aynı vinç ile inşaattan indi.


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ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında meydana geldi.
İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan T., çalıştığı inşaatın 3’üncü katındaki beton bloğun üzerine çıktı.
Tazminatı verilmezse intihar edeceğini söyleyen işçinin mesai arkadaşları polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜRK LİRASINI ALDI, EUROYU YIRTTI

TÜRK LİRASINI ALDI, EUROYU YIRTTI
Polis ekipleri, Tunahan T.’yi eylemine son vermesi için ikna etmeye çalışırken, firma yetkililerine haber verildi. Firma yöneticileri tarafından temin edilen 13 bin TL ile 200 Euro, zarfa konularak sepetli vinç ile çıkan bir işçi tarafından Tunahan T.’ye ulaştırıldı.
Zarfı açıp içerisindeki parayı sayan Tunahan T., Türk Liralarını alıp 200 Euro’yu ise yırtıp attı.
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Anahtar Kelimeler:
İntihar kıdem tazminatı İşçi Bursa
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