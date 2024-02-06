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    4. Temassız ödemeden nakde geçerek binlerce lira tasarruf ettiler! İki anne çıkan sonuçla şaşkına döndü 'Para tasarrufu yapmak için gerçekten iyi bir numara'

    Temassız ödemeden nakde geçerek binlerce lira tasarruf ettiler! İki anne çıkan sonuçla şaşkına döndü 'Para tasarrufu yapmak için gerçekten iyi bir numara'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    06.02.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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    Tüm dünyada pek çok kişi ev ekonomisini daha iyi idare edebilmek ve harcamalarını kontrol altında tutabilmek için farklı tasarruf yöntemleri deniyor. İngiltere'de yaşayan iki annenin, uyguladığı yöntem ve sonuçları ise gerçekten şaşırtıcı. İki anne, bir hafta temassız ödeme yerine nakit ödemeyi tercih etti. Böylece 166 sterlin (yaklaşık 6371 TL) tasarruf ettiklerini gördüler. Uzmanlar da nakit kullanmanın satın alma ve harcamalar konusunda kişileri daha dikkatli olmaya davet ettiğini söylüyor.

    Hiçbir şeyi değiştirmeden sadece temassız yerine nakit ödeme yaparak tasarruf edebileceğinizi düşündünüz mü? İngiltere'de yaşayan iki anne bunu denedi ve sonuçlarına kendileri de inanamadı. Kartla temassız ödeme yaparken harcamalar konusunda daha cesur davranıp çok fazla ihtiyaçları olmayan şeyleri de satın aldıklarını belirten anneler, nakit ödeme yaptıklarında ise gereksiz harcamalardan kaçınıp tasarruf ettiklerini gördüler. İşte detaylar...

    BÜTÇEYE KATKI SAĞLAYACAK BİR YÖNTEM: TEMASSIZ ÖDEME YERİNE NAKİT ÖDEME

    The Sun'da yer alan habere göre İngiltere'de yaşayan iki anne temassız ödemelerden vazgeçip nakit ödemeye geçerek 166 sterlin tasarruf etti. İngiltere'de pek çok ailenin bütçelerine yardımcı olmak adına banknot ve madeni paralara geri döndüğü belirtiliyor. Uzmanlar, nakit kullanmanın satın almalar konusunda kişileri daha dikkatli hale getirdiğini ve harcamaları takip etmelerine yardımcı olduğunu belirtiyor.

    Kütüphane asistanı olan Cassie Cooper adlı kadın, kendisine 155,50 sterlinlik sıkı bir bütçe belirledikten sonra gereksiz harcamalardan kaçınarak haftada 106 sterlin tasarruf etti. Eğer kartlarını kullanmamaya devam ederse iki çocuk annesi yıl boyunca 5.512 sterlinden fazla tasarruf edebilecek.

    "PARA TASARRUFU YAPMAK İÇİN GERÇEKTEN İYİ BİR NUMARA"

    "PARA TASARRUFU YAPMAK İÇİN GERÇEKTEN İYİ BİR NUMARA"

    41 yaşındaki Cassie şunları söyledi: “Para tasarrufu yapmak için gerçekten iyi bir numara. Harcayacak yalnızca belirli bir miktarım olduğu için bu bana bütçe kazandırdı, oysa kartımı kullanırken bütçem konusunda oldukça özgürüm. Kartımı kullanmak zorunda kalacağım için internette gördüğüm hiçbir şeyi satın almadım. İnsanlar kendilerine her ay bir haftayı sadece nakit kullanarak yapmayı görev edinseler bile, yıl boyunca ne biriktirdiklerini görebilirler."

    "NEREDEYSE GERÇEK PARA DEĞİLMİŞ GİBİ"

    "NEREDEYSE GERÇEK PARA DEĞİLMİŞ GİBİ"

    Satış asistanı Laura Myers ise, nakit olarak 120 sterlini yiyecek ve benzin gibi temel ihtiyaçların satın alınması için zarflara bölerek bir haftada 60 sterlin tasarruf etti. 44 yaşındaki iki çocuk annesi şunları söyledi: “Kartıma o kadar çok dokunuyorum ki artık ondan şikayetçiyim. Neredeyse gerçek para değilmiş gibi. Hafta boyunca kesinlikle daha az harcadım. Genellikle ekmek almak için dükkana gittiğimde muhtemelen ihtiyacım olmayan birkaç ekstra şeyle çıkarım. Bu hafta sadece 2,50 sterlinim kalmıştı, bu yüzden sadece ekmek aldım. Bir hafta boyunca yiyecek ve atıştırmalıklara genellikle 80 sterlin harcardım ama yalnızca 60 sterlin harcadım.”

    Laura, kıyafet ve diğer küçük lükslere gereksiz harcama yapmaktan kaçınarak paradan tasarruf etti.

    Şunları ekledi: "İhtiyacım olmayan şeylere harcama yapma konusunda çok daha az istekliydim, ancak yine de istersem okuldan sonra kızıma biraz çikolata veya atıştırmalık alacak kadar param vardı. Benzine çok fazla para harcamamak için işe yürüyerek gidiyorum ama tüm depoyu doldurmak, fazla yakıt tüketmek ve faturaları ödeyememek yerine ihtiyacım olduğunda arabaya sadece 10 sterlin koyabildim. Noel alışverişine gittiğimde fazla harcama yapmak ve sonradan borç konusunda endişelenmek yerine sadece zarfımdaki parayı harcadım. Genel olarak kesinlikle daha az harcadım ve ay sonuna doğru yaklaşırken banka hesabımın çok daha sağlıklı göründüğünü fark ettim. Ödemelerin geri dönmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaması gerçekten güzel. Bunu yeni yılda da kesinlikle sürdüreceğim ve umarım mali durumumu iyi duruma getiririm."

    "DAHA ÇOK PARA HARCIYORMUŞSUNUZ HİSSİNE KAPILIYORSUNUZ"

    "DAHA ÇOK PARA HARCIYORMUŞSUNUZ HİSSİNE KAPILIYORSUNUZ"

    Klinik psikolog Dr. Marianne Trent The Sun'a şunları söyledi: "Bozuk para ve banknotlarla ödeme yaptığınızda, daha çok para harcıyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Plastik kullanıyorsanız pek çok açıdan o kadar gerçekçi gelmiyor ve hesabınızdan ne kadarının çıktığını fark etmeden plastikten kurtulmak çok kolay."

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    kredi kartı Banka kartı para nakit ödeme
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