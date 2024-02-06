Temassız ödemeden nakde geçerek binlerce lira tasarruf ettiler! İki anne çıkan sonuçla şaşkına döndü 'Para tasarrufu yapmak için gerçekten iyi bir numara'

"NEREDEYSE GERÇEK PARA DEĞİLMİŞ GİBİ"

Satış asistanı Laura Myers ise, nakit olarak 120 sterlini yiyecek ve benzin gibi temel ihtiyaçların satın alınması için zarflara bölerek bir haftada 60 sterlin tasarruf etti. 44 yaşındaki iki çocuk annesi şunları söyledi: “Kartıma o kadar çok dokunuyorum ki artık ondan şikayetçiyim. Neredeyse gerçek para değilmiş gibi. Hafta boyunca kesinlikle daha az harcadım. Genellikle ekmek almak için dükkana gittiğimde muhtemelen ihtiyacım olmayan birkaç ekstra şeyle çıkarım. Bu hafta sadece 2,50 sterlinim kalmıştı, bu yüzden sadece ekmek aldım. Bir hafta boyunca yiyecek ve atıştırmalıklara genellikle 80 sterlin harcardım ama yalnızca 60 sterlin harcadım.”

Laura, kıyafet ve diğer küçük lükslere gereksiz harcama yapmaktan kaçınarak paradan tasarruf etti.

Şunları ekledi: "İhtiyacım olmayan şeylere harcama yapma konusunda çok daha az istekliydim, ancak yine de istersem okuldan sonra kızıma biraz çikolata veya atıştırmalık alacak kadar param vardı. Benzine çok fazla para harcamamak için işe yürüyerek gidiyorum ama tüm depoyu doldurmak, fazla yakıt tüketmek ve faturaları ödeyememek yerine ihtiyacım olduğunda arabaya sadece 10 sterlin koyabildim. Noel alışverişine gittiğimde fazla harcama yapmak ve sonradan borç konusunda endişelenmek yerine sadece zarfımdaki parayı harcadım. Genel olarak kesinlikle daha az harcadım ve ay sonuna doğru yaklaşırken banka hesabımın çok daha sağlıklı göründüğünü fark ettim. Ödemelerin geri dönmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmaması gerçekten güzel. Bunu yeni yılda da kesinlikle sürdüreceğim ve umarım mali durumumu iyi duruma getiririm."