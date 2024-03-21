'Temizlik tüyosu' diyorlardı! Hepsi için 'para israfı' diyerek nedenlerini açıkladı 'Parayı tuvalete dökmek gibi'

Sosyal medyada hemen hemen herkesin karşısına günlük yaşama dair çeşitli ipuçları çıkıyor. Bunların en büyük çoğunluğunu ise temizlik tüyoları oluşturuyor. Ancak bir temizlik uzmanı, internette paylaşılan bazı temizlik hilelerinin, anlamsız, tehlikeli ve para israfı olduğunu söyleyerek tüm o önerileri yerle bir etti. İşte detaylar...

