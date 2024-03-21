'Temizlik tüyosu' diyorlardı! Hepsi için 'para israfı' diyerek nedenlerini açıkladı 'Parayı tuvalete dökmek gibi'

Sosyal medyada hemen hemen herkesin karşısına günlük yaşama dair çeşitli ipuçları çıkıyor. Bunların en büyük çoğunluğunu ise temizlik tüyoları oluşturuyor. Ancak bir temizlik uzmanı, internette paylaşılan bazı temizlik hilelerinin, anlamsız, tehlikeli ve para israfı olduğunu söyleyerek tüm o önerileri yerle bir etti. İşte detaylar...
The Sun'da yer alan habere göre; Sarah Dempsey, "tuvaletinizi temizlemek için birden fazla farklı kimyasal madde koymakla" başlayarak kaçınmanızı tavsiye edeceği ipuçları hakkında konuştu.
Sarah, "Bunda o kadar çok yanlış var ki, nereden başlayacağımı bilmek zor," diye içini çekti. Sarah, "Tamam, 'hayır' ile başlayalım. Bu potansiyel olarak çok tehlikeli bir şeydir." ifadelerini kullandı.
Sarah devamında "Kimya diploması olmadan rastgele kimyasalları karıştırmak tuvaletinizi temizleyebilir, ancak aynı zamanda soluduğunuz zehirli dumanlar da oluşturabilir." şeklinde konuştu.
Örnek olarak, amonyak ve çamaşır suyu birbirine karıştırıldığında "boğazı, gözleri ve burnu tahriş eden ve akciğerlerinizde sıvı oluşturabilen ve potansiyel olarak zatürreye neden olabilen" kloraminler oluşturabilir.
Sarah, "Mide bulantısı, öksürük ve hırıltı, bu tehlikeli dumanlara maruz kalmanın diğer belirtileridir" diye ekledi.