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    4. 'Temizlik tüyosu' diyorlardı! Hepsi için 'para israfı' diyerek nedenlerini açıkladı 'Parayı tuvalete dökmek gibi'

    'Temizlik tüyosu' diyorlardı! Hepsi için 'para israfı' diyerek nedenlerini açıkladı 'Parayı tuvalete dökmek gibi'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    21.03.2024 17:16
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    Özellikle sosyal medyada son zamanlarda pek çok kişi, pek kimsenin aklına gelmeyen yöntemler ve ürünlerle çeşitli temizlik tüyoları paylaşıyor. Genelde hepsinin çok işe yaradığı iddia edilse de bir temizlik uzmanı özellikle 5 yöntemi "para israfı" diyerek uyardı. Tuvalet temizliğinden bulaşık makinesine ve zemin temizlemeye kadar pek çok "tüyo"daki hataları eleştiren ve denemeye değer olmayan yanlarını gösteren uzman, "Parayı tuvalete dökmek gibi" ifadesini kullandı.

    Sosyal medyada hemen hemen herkesin karşısına günlük yaşama dair çeşitli ipuçları çıkıyor. Bunların en büyük çoğunluğunu ise temizlik tüyoları oluşturuyor. Ancak bir temizlik uzmanı, internette paylaşılan bazı temizlik hilelerinin, anlamsız, tehlikeli ve para israfı olduğunu söyleyerek tüm o önerileri yerle bir etti. İşte detaylar...

    ChefGPT

    TEMİZLİK UZMANI DENEMEYE DEĞMEYEN 5 TEMİZLİK TÜYOSUNU ANLATTI

    The Sun'da yer alan habere göre; Sarah Dempsey, "tuvaletinizi temizlemek için birden fazla farklı kimyasal madde koymakla" başlayarak kaçınmanızı tavsiye edeceği ipuçları hakkında konuştu.

    TUVALETİ TEMİZLEMEK İÇİN KİMYASALLARI KARIŞTIRMAK

    TUVALETİ TEMİZLEMEK İÇİN KİMYASALLARI KARIŞTIRMAK

    Sarah, "Bunda o kadar çok yanlış var ki, nereden başlayacağımı bilmek zor," diye içini çekti. Sarah, "Tamam, 'hayır' ile başlayalım. Bu potansiyel olarak çok tehlikeli bir şeydir." ifadelerini kullandı.

    Sarah devamında "Kimya diploması olmadan rastgele kimyasalları karıştırmak tuvaletinizi temizleyebilir, ancak aynı zamanda soluduğunuz zehirli dumanlar da oluşturabilir." şeklinde konuştu.

    Örnek olarak, amonyak ve çamaşır suyu birbirine karıştırıldığında "boğazı, gözleri ve burnu tahriş eden ve akciğerlerinizde sıvı oluşturabilen ve potansiyel olarak zatürreye neden olabilen" kloraminler oluşturabilir.

    Sarah, "Mide bulantısı, öksürük ve hırıltı, bu tehlikeli dumanlara maruz kalmanın diğer belirtileridir" diye ekledi.

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    bulaşık makinesi temizlik temizlik malzemeleri tuvalet temizliği
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