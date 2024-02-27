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    4. Tertemiz çamaşırlar için hiç duymadığınız 10 etkili yöntem! Sararmış kıyafet, sertleşmiş havlu ve çıkmayan leke derdiniz kalmayacak

    Tertemiz çamaşırlar için hiç duymadığınız 10 etkili yöntem! Sararmış kıyafet, sertleşmiş havlu ve çıkmayan leke derdiniz kalmayacak

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.02.2024 07:18
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    Çamaşırların tertemiz ve pırıl pırıl olması her evin istediği bir şeydir. Zamanla sararan kıyafetler, sertleşen havlular ve çıkmayan inatçı lekeler gibi sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Neyse ki, bu sorunlara pratik ve etkili çözümler bulmak mümkün. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmak ve daha etkili sonuç almak için hiç duymadığınız 10 etkili yöntemi haberimizde derledik.

    Çamaşırların temizliği ve bakımı, ev işlerinin önemli bir parçasını oluşturur ve bazen karşılaşılan zorluklarla dolu olabilir. Sararmış kıyafetler, sertleşmiş havlular ve çıkmayan lekeler gibi sorunlarla uğraşmak herkesin hoşlanacağı bir şey değildir. Ancak, endişelenmeyin, çünkü size çamaşırlarınız için hiç duymadığınız 10 etkili yöntemi sunuyoruz. Bu yöntemler sayesinde, çamaşırlarınız her zamankinden daha temiz ve daha bakımlı olacak, böylece sararan kıyafetler veya sertleşen havlular artık bir sorun olmaktan çıkacak.

    HİÇ DUYMADIĞINIZ 10 ÇAMAŞIR YIKAMA TÜYOSU

    1) Sağlığınız için kimyasal içerikli yumuşatıcılar yerine beyaz sirke tercih edin.

    2) Siyahların renklerinin solmaması için '30 derece'de yıkayın. Ayrıca beyaz sirke ve tuz ekleyin.

    3) Nevresim ve havluları '60 derece'de yıkayın.

    4) Yağ lekesi için lekeye karbonat ve bulaşık sabunu ekleyin, fırçalayıp makineye atın.
    5) Çamaşırlarınızı tersten yıkayın.
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