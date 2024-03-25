TikTok'ta kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Emekli Uzman Çavuşun ifadesi ortaya çıktı

TikTok üzerinden açtığı hesapla genellikle küçük kız çocuklarının takip ettiği M.A. isimli şahsın yaptığı yayınlar sosyal medyada tepki çekti.
Bazı kız çocuklarıyla DM'den özel mesajlaşma yoluyla konuştuğu da iddia edilen şahıs hakkında yapılan şikayetler sonrası harekete geçildi.
Yapılan araştırmada M.A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi.
Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010’da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen M.A.'nın evine operasyon düzenledi.
Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Sosyal paylaşım sitesi Tiktok’ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim” dedi. (DHA)