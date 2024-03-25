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  4. TikTok'ta kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Emekli Uzman Çavuşun ifadesi ortaya çıktı

TikTok'ta kız çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Emekli Uzman Çavuşun ifadesi ortaya çıktı

25.03.2024 17:32
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Sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yapan, bir kişinin yaşları 8 ile 13 arasında değişen kız çocuklarıyla gece saatlerinde sohbetler yaptığı ortaya çıktı. Binlerce çocuk takipçisi bulunan şahsın, +18 videolar da paylaştığı iddia edildi. Yapılan şikayetler sonrası gözaltına alınan kişinin emekli Uzman Çavuş olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde M.A. iddiaları kabul etmeyerek "Çocukları taciz etmedim" dedi.

TikTok üzerinden açtığı hesapla genellikle küçük kız çocuklarının takip ettiği M.A. isimli şahsın yaptığı yayınlar sosyal medyada tepki çekti.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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HAREKETE GEÇİLDİ

HAREKETE GEÇİLDİ

Bazı kız çocuklarıyla DM'den özel mesajlaşma yoluyla konuştuğu da iddia edilen şahıs hakkında yapılan şikayetler sonrası harekete geçildi.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

Yapılan araştırmada M.A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi.

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Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010’da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen M.A.'nın evine operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI

GÖZALTINA ALINDI

Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

M.A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Sosyal paylaşım sitesi Tiktok’ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar tiktok Tokat
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