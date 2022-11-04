HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tofaş Şahin ile Eyfel Kulesi'nde Ankara havası oynayan adam: Yeni hedefim TOGG

Tofaş Şahin ile Eyfel Kulesi'nde Ankara havası oynayan adam: Yeni hedefim TOGG

04.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da yaşayan ve Eyfel Kulesi'nin yakınlarına 2001 model Şahin marka aracını park ederek adını duyuran Korhan Sakarya, araba sevdası anlattı. Sosyal medyada aracının yanında son ses Ankara havası açıp oynayan Sakarya, Mercedes, Şahin gibi araç koleksiyonu olduğunu, imkanları el verirse yerli araç TOGG'u da satın alıp yine Eyfel Kulesi yakınlarında oyun havası oynamak istediğini dile getirdi. Sakarya son olarak, "Şahin burada Lamborghini'den, Ferrari'den daha çok dikkat çekiyor" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Ürgüplü Korhan Sakarya'nın Türkiye'den getirdiği Şahin aracı dikkatleri üzerinde topluyor. Eyfel Kulesi yakınlarında memleketi Nevşehir'in plakasını taşıyan 2001 model Şahin aracında türkü çaldığı anların görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Sakarya, AA muhabirine verdiği röportajda, araba sevdasının gençlik yıllarından geldiğini anlattı.

Öğrenciyken geldiği Paris'te şu anda 5 işletmesi bulunan 38 yaşındaki Sakarya, iki Mercedes, iki Tofaş Şahin ve bir Tofaş Murat'tan oluşan koleksiyonu olduğunu söyledi.

''FRANSIZ PLAKA ALMAYA ÇALIŞIYORUM''

Sakarya, Fransa'ya ilk önce Tofaş Murat aracını getirerek plakasını Fransız plakasına çevirdiğini, sonradan getirdiği 1993 model Şahin arabasına da Fransız plakası almaya çalıştığını kaydetti.

"ŞAHİN'İ, PARİS'E GETİRMEK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

"ŞAHİN'İ, PARİS'E GETİRMEK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Gündem olan 2001 Şahin model arabasını 1,5 sene önce satın alarak 6 ayda bugünkü haline getirdiğini söyleyen Sakarya, aracına 14 hoparlörlü özel bir ses sistemi kurdurttuğuna değindi. Sakarya, "(Şahin'i) Paris'e getirmek benim için gurur verici, memleketim, devletim, ülkem için bence gurur verici bir şey." ifadesini kullandı.

TÜRK ŞAHİN'İ, LAMBORGHİNİ'DEN, FERRARİ'DEN DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR

TÜRK ŞAHİN'İ, LAMBORGHİNİ'DEN, FERRARİ'DEN DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR

Sakarya, arabasını yolda görenlerin şaşırdığını ve çok ilgi duyduğunu belirterek "(Şahin) Burada Lamborghini'den, Ferrari'den daha çok dikkat çekiyor." ifadesini kullandı.

Eyfel Kulesi'nin karşısında Ankara havası açıp oynama fikrinin nereden geldiği sorusuna Sakarya, "Benim iş yerim Eyfel Kulesi'ne çok yakın, evim de çok yakın. Hep hayalimdi. Anne tarafı Ankaralı, ben Ürgüplüyüm doğma büyüme Nevşehir, dedim bir Ankara havası açalım güzel bir ortam olsun. Sevincimizi paylaşmak içindi." yanıtını verdi.

YENİ HEDEFİ TOGG

YENİ HEDEFİ TOGG

Sakarya, yerli otomobil TOGG'un Türkiye için çok iyi bir proje olduğunu söyleyerek imkanlar el verirse yerli araç TOGG'u satın alıp Eyfel Kulesi yakınlarına getirip yine burada oyun havası oynamak istediğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Eyfel Kulesi Şahin

En Çok Okunan Haberler

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

İzmir'de deprem! Ege'de yaşayanları uykusundan uyandırdı

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Hepsi birer dünya devi! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

Sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem! Tehlikeli iki bölgeyi açıkladı: Öncelikli olarak buralar taşınmalı'

İzmir'de sabaha karşı korkutan deprem! Tehlikeli iki bölgeyi açıkladı: Öncelikli olarak buralar taşınmalı'

Katilinin kim olduğu 21 yıl sonra ortaya çıktı!

Katilinin kim olduğu 21 yıl sonra ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.