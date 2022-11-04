Tofaş Şahin ile Eyfel Kulesi'nde Ankara havası oynayan adam: Yeni hedefim TOGG

Eyfel Kulesi'nin karşısında Ankara havası açıp oynama fikrinin nereden geldiği sorusuna Sakarya, "Benim iş yerim Eyfel Kulesi'ne çok yakın, evim de çok yakın. Hep hayalimdi. Anne tarafı Ankaralı, ben Ürgüplüyüm doğma büyüme Nevşehir, dedim bir Ankara havası açalım güzel bir ortam olsun. Sevincimizi paylaşmak içindi." yanıtını verdi.