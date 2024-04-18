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  4. Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum'da da hissedildi: Peş peşe açıklamalar, ilk görüntüler geldi: Evleri boşaltıp oraya gittiler (AFAD-Kandilli son depremler)

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum'da da hissedildi: Peş peşe açıklamalar, ilk görüntüler geldi: Evleri boşaltıp oraya gittiler (AFAD-Kandilli son depremler)

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.04.2024 18:18
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Son dakika haberine göre Tokat'ta akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum gibi çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya can kaybı ve yaralanma olmadığını açıklarken Bakan Koca depremde bir kişinin etkilendiğini açıkladı. Öte yandan Tokat'ta yaşayanlar evlerini terk edip köylerde bulunan ev veya akrabalarının yanına gitmeye başladı.

Toakt'ta saat 18.11'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 6 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Sulusaray, büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum, Yozgat gibi çevre illerde de hissedildi.

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TOKAT DÜN GECE DE SARSILMIŞTI

Tokat'ta dün gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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BAKAN YERLİKAYA: 'ŞU ANA İÇİN BİR CAN KAYBI VE YARALANMA YOK'

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Ali Yerlikaya katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada ise "Saha taraması ile ilgili bütün yerleşim yerleri taranıyor. Yapılan her ihbar ile ilgili yerlere ulaşılıyor. Şu an için bir can kaybı ve yaralanma yok" dedi.

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"DEPREMDE BİR KİŞİ ETKİLENDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde bir kişinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat’ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat’ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat İlinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas İlinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki #deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir.

An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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"BAZI KÖY EVLERİ YIKILDI"

Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat merkezde ciddi bir durum yok" açıklamasını yaparken Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Buğdaylı köyünde bazı evler yıkıldı. 150 civarında nüfusu olan bir köyümüz" dedi.

Tokat Valisi ise "Eski binaların yıkıldığına dair ihbarlar var" diye konuştu.

CAMİ MİNARESİ HASAR ALDI

Sulusaray'da depremin etkisiyle bir caminin minaresi hasar aldı.

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VATANDAŞLAR EVLERİNİ BOŞALTTI

Yaşanan deprem sonrası Tokat'taki vatandaşlar, köylerde bulunan ev veya akrabalarının yanına gitmeye başladı.

AFAD-SON DEPREMLER

Mynet Youtube

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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