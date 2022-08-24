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TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor 2022? TOKİ sosyal konut başvurusu şartları neler, kimler başvurabilir?

24.08.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut başvurularının ne zaman başlayacağı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuya ilişkin yaptığı açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, internette araştırma yapmaya başladı. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor 2022? TOKİ sosyal konut başvurusu şartları neler, kimler başvurabilir?

TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutlara ilişkin detaylar merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor 2022? TOKİ sosyal konut başvurusu şartları neler, kimler başvurabilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.
13 Eylül'de yapılacak açıklama ile detaylar belli olacak. Öte yandan Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum proje ile ilgili bazı bilgileri verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:
"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak.
Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."
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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
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