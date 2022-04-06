Tonlarca yakıt çevreye yayıldı! Edirne'de fuel oil kazanı patladı: Sızma önlenmeye çalışılıyor

Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı. Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan sızıntının önüne geçmek için ise iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

ATIKLA BİRLİKTE SİYAHA BÜRÜNDÜLER

Akıntının geçtiği tarım alanları ile yakınlarındaki bir dere, atıkla birlikte siyaha büründü.

5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtildi.

Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

YAKLAŞIK 30 DEKAR ALANA YAYILDI Hasanağa köyü muhtarı Mehmet Üstün, olayın saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini ve durumu yetkililere bildirdiklerini ve tüm ekiplerin geldiğini söyledi.