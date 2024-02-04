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Trafik polisi, denetim yaptığı otobüste yolcuların emniyet kemeri kullanmadığını fark etti! Öyle sözler söyledi ki yolcuların tamamı kemerini taktı

04.02.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Taşova ilçesinde denetim yaptığı yolcu otobüsünde vatandaşların emniyet kemeri kullanmadığını fark eden bir trafik polisi, sarf ettiği sözlerle kemer takmalarını sağladı. Polisin sözünden etkilenen yolcuların tamamı emniyet kemeri bağladı. Trafik polisi, duygu dolu sözleriyle yolcuların tamamının emniyet kemerlerini bağlamalarını sağlaması sonrası uyarılarını sürdürdü.

Taşova Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Amasya - Erzincan karayolu üzerinde denetim yaptı. Son dönemde yurt genelinde yaşanan üzücü yolcu otobüsü kazalarının da etkisiyle denetimlerde emniyet kemeri kullanılmasına özellikle dikkat çekildi. Otobüs kazalarından sağ kurtulan insanların çocuğunun emniyet kemeri kullananlar olduğuna değinen görevli polis Çetin Bağcı, sarf ettiği sözlerle yolcuların kemer takmalarını sağladı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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"VEFAT EDEN VATANDAŞLARIMIZIN PARÇALARINI TOPLUYORUZ"

Polis Çetin Bağcı, “Üzülerek söylüyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın 100, 200 metre öteden parçalarını topluyoruz. Kemerlerinizi takınız. Hayatınız için bir ‘tık’ sesi yeterli” diye konuştu.

Duygu dolu sözleriyle yolcuların tamamının emniyet kemerlerini bağlamalarını sağlaması sonrası uyarılarını sürdüren Bağcı, “Hiçbir çocuğun babasız, annesiz kalmaması için, hiçbir annenin babanın da evlatsız kalmaması için lütfen emniyet kemerlerinizi takınız. Gerçekten hayati öneme sahip” şeklinde konuştu. (İHA)

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Amasya yolcu otobüsü emniyet kemeri otobüs trafik polisi
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