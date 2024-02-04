Trafik polisi, denetim yaptığı otobüste yolcuların emniyet kemeri kullanmadığını fark etti! Öyle sözler söyledi ki yolcuların tamamı kemerini taktı

Taşova Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Amasya - Erzincan karayolu üzerinde denetim yaptı. Son dönemde yurt genelinde yaşanan üzücü yolcu otobüsü kazalarının da etkisiyle denetimlerde emniyet kemeri kullanılmasına özellikle dikkat çekildi. Otobüs kazalarından sağ kurtulan insanların çocuğunun emniyet kemeri kullananlar olduğuna değinen görevli polis Çetin Bağcı, sarf ettiği sözlerle yolcuların kemer takmalarını sağladı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

