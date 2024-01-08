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Turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını dedektörle aradılar! Fırtına sonrası Konyaaltı Sahili definecilere ekmek kapısı oldu

08.01.2024 15:28 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili fırtına sonrası definecilerin ekmek kapısı oldu. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini bitirmesinin ardından vatandaşlar sahile akın etti. Vatandaşların dedektörle altın ve bozuk para aradığı anlar kameralara yansıdı.

Antalya'da dün gün boyu fırtınalı ve yağışlı bir hava hakimdi. Ancak bugün olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesini fırsat bilenler, sahilde düşürülen ziynet eşyalarını da aramaya koyuldu. İşte Konyaaltı Sahili'nde bugün objektiflere yansıyan ilginç görüntüler...


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FIRTINA SONRASI SAHİL DEFİNECİLERİN EKMEK KAPISI OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi.

Dün gün boyu etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına ve yağmur bugün etkisini yitirdi.

Bulutlu havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi.

Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın dedektör konyaaltı sahili
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