Turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını dedektörle aradılar! Fırtına sonrası Konyaaltı Sahili definecilere ekmek kapısı oldu

Antalya'da dün gün boyu fırtınalı ve yağışlı bir hava hakimdi. Ancak bugün olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesini fırsat bilenler, sahilde düşürülen ziynet eşyalarını da aramaya koyuldu. İşte Konyaaltı Sahili'nde bugün objektiflere yansıyan ilginç görüntüler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini yitirdi.
Dün gün boyu etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli fırtına ve yağmur bugün etkisini yitirdi.
Bulutlu havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi.
Vatandaşlar hem dev dalgaların görselliğini izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.