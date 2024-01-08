Turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını dedektörle aradılar! Fırtına sonrası Konyaaltı Sahili definecilere ekmek kapısı oldu

Antalya'da dün gün boyu fırtınalı ve yağışlı bir hava hakimdi. Ancak bugün olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesini fırsat bilenler, sahilde düşürülen ziynet eşyalarını da aramaya koyuldu. İşte Konyaaltı Sahili'nde bugün objektiflere yansıyan ilginç görüntüler...



