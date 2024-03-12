Türkiye Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye firarını konuşuyor! Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile ilgili çarpıcı iddialar, ismi fenomenlerin arasından çıktı: Kimse onu tanımıyor

CİHANTİMUR'UN ŞİRKETİ YOKTU

Cihantimur kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamalarının tam da ortasındaydı. Soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiaları ortaya atılınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. Ayrıca HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine savcı emeklilik dilekçesi verip mesleği bıraktı. Savcı dosyadan alınmadan önce Cihantimur ile ilgili birçok tartışmalı karara imza attı. Onlardan ilki de mal varlıklarıyla ilgiliydi. Savcı, mahkemeye gönderdiği yazıda Cihantimur'un da olduğu 13 şüpheli ile ilgili suçlamaları belirtti ve bu şüphelilerin sahibi olduğu 3 şirkete el konulmasını istedi. O şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu.