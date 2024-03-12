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  4. Türkiye Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye firarını konuşuyor! Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile ilgili çarpıcı iddialar, ismi fenomenlerin arasından çıktı: Kimse onu tanımıyor

Türkiye Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye firarını konuşuyor! Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile ilgili çarpıcı iddialar, ismi fenomenlerin arasından çıktı: Kimse onu tanımıyor

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2024 23:57
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İstanbul'da yaşanan ölümlü kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu önce Mısır sonra da ABD'ye kaçmıştı. Baba Bülent Cihantimur'un da firara yardım ettiği iddia edilirken çarpıcı gelişmeler yaşandı. Cihantimur'un ismi fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmadan çıktı. Ayrıca gazeteci Barış Pehlivan, Cihantimur ile Oğuz Murat Acı'nın babasının kaza sonrası buluştuklarını aktardı.

17 yaşındaki T.C., annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. O firarda payı olduğu iddia edilen doktor baba Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin konuştuğu 'Fenomen Soruşturması'nda şüpheli olduğu ortaya çıktı. Cihantimur'un diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı soruşturmanın ayrıntıları da ortaya çıktı.


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İSMİ O SORUŞTURMADA ÇIKTI

İSMİ O SORUŞTURMADA ÇIKTI

Kanal D'nin haberine göre kendisini sır gibi sakladı ama oğlunun yurt dışına kaçırılmasında o da rol aldı. Estetik uzmanı Bülent Cihantimur hakkında çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Cihantimur, fenomenlere yönelik kara para soruşturmasının şüphelilerinden biri. Bülent Cihantimur, Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan ehliyetsiz sürücü T.C.'nin babası. Eski eşi Eylem Tok ile birlikte oğlunun firar yolculuğuna yardım etti.

13 ŞÜPHELİDEN BİRİ

13 ŞÜPHELİDEN BİRİ

Ünlü doktorun ismi Türkiye'nin aylardır konuştuğu bir soruşturma dosyasında daha yer alıyor. Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatılmış, hatta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturulan o fenomenlerden biri de kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Onların dosyasında 13 şüpheli vardı, o şüphelilerden biri de Bülent Cihantimur'du.

CİHANTİMUR'UN ŞİRKETİ YOKTU

CİHANTİMUR'UN ŞİRKETİ YOKTU

Cihantimur kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamalarının tam da ortasındaydı. Soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakkında usulsüz işlem yaptığı iddiaları ortaya atılınca İstanbul'dan Erzurum'a gönderildi. Ayrıca HSK hakkında inceleme başlattı. Bunun üzerine savcı emeklilik dilekçesi verip mesleği bıraktı. Savcı dosyadan alınmadan önce Cihantimur ile ilgili birçok tartışmalı karara imza attı. Onlardan ilki de mal varlıklarıyla ilgiliydi. Savcı, mahkemeye gönderdiği yazıda Cihantimur'un da olduğu 13 şüpheli ile ilgili suçlamaları belirtti ve bu şüphelilerin sahibi olduğu 3 şirkete el konulmasını istedi. O şirketler arasında Cihantimur'un estetik merkezi yoktu.

AYRICALIK TANINDIĞI İDDİASI

AYRICALIK TANINDIĞI İDDİASI

Bu karar diğer şüphelilerin avukatlarının da dikkatini çekti. Avukatlar, Savcı Kökçü'nün dosyadan alınmasının ardından yeni savcıya dilekçe sundu. Kökçü'nün Cihantimur'a ayrıcalık tanıdığı iddiasında bulunuldu.

Dosyadaki bilgilere göre Kökçü, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep etti. Ancak talebinde şüphelilerin bu saat itibarıyla hazır edilemediğini vurguladı. Yani gözaltına almamasının nedeni olarak saati gösterdi ama mahkeme kararında saat belirtilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok
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