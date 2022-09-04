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  4. Türkiye'nin 7'nci büyük gölü! Burdur Gölü sahili mor renge büründü

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü! Burdur Gölü sahili mor renge büründü

04.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde, Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönmüştü. Bu kez Burdur Gölü sahilindeki kumların rengi mora büründü. Renk değişiminin sebebi ise belirlendi.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nün sahili mor rengi döndü. Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen gölde, bu kez sahildeki kumların renginin değiştiği görüldü.

BURDUR GÖLÜ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİNE NE YOL AÇTI?

Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.
Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi.
Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti. (DHA)
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Burdur Gölü Burdur Bakteri kum mor sülfür
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