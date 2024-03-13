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Türkiye'nin akıbeti Mısır gibi olabilir! "Yakın gelecekte" diyerek açıkladı: "Gittikçe kuzeye doğru yayılıyor"

13.03.2024 15:54
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Çok da uzak olmayan bir gelecekte kendimizi Türkiye'deyken Mısır'dan farksız hissedebiliriz! Sebebi ise uzmanların her fırsatta dikkat çekip önlem alınması konusunda uyarılarda bulunduğu küresel ısınma. Dr. İlker Eroğlu, sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına belirtti. Eroğlu Türkiye'nin Mısır'la aynı iklim özelliği taşımaması için yapılması gerekenleri de sıraladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliği taşımasının söz konusu olabileceğini ifade etti. İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyleyen Eroğlu, "İklim değişikliği, özellikle sıcaklığın artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor" diye konuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Eroğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.

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Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı.

Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma iklim krizi
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