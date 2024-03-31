Seçmenler sandık başında: Tüm Türkiye'de oy verme işlemi başladı!

Türkiye'nin gündemi yerel seçim! Seçmenler 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere bugün oy kullanıyor.

OY VERME İŞLEMİ 32 İLDE 07.00’DE BAŞLADI

TRT Haber'in haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekmişti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla oy verme saati bir saat erkene alınan 32 ilde ise oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

Bu iller Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olarak sıralandı.

DİĞER İLLERDE DE BAŞLADI

Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde de saatlerin 08.00’i göstermesiyle birlikte oy verme işlemi başladı.

Böylece tüm Türkiye’de oy verme işlemi başlamış oldu.



