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TUS KONTENJANLARI 2022! TUS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 TUS tercih kılavuzu ve başvuru ekranı!

21.04.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS tercihleri ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonrası, tercihlerin başlaması sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 500’e yakın uzmanlık kadrosunun belirlenmiş olacağı sınav sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Peki TUS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 TUS tercih kılavuzu, başvuru ekranı ve detaylar haberimizde...

TUS tercihleri ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu ile kontenjanlara internet sitesinde yer verdi. Peki TUS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 TUS tercih kılavuzuna, başvuru ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TUS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından ÖSYM'nin AİS ekranından 19 Nisan itibarıyla tercih başvuruları alınmaya başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlandığı duyurulan 2022 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanlarına "https://dokuman.osym.gov.tr/" web sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklaya göre; TUS tercihler başvuruları 26 Nisan saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR 2022?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR 2022?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih işlemleri, https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapıp tercih işlemlerini yapabilecek.

2022 TUS TERCİH BAŞVURU EKRANI

2022 TUS TERCİH BAŞVURU EKRANI
2022 TUS tercih başvuru ekranı için linke tıklayın: https://ais.osym.gov.tr/

2022 TUS TERCİH KILAVUZU

2022 TUS TERCİH KILAVUZU
2022- TUS 1. dönem tercih kılavuzu için tıklayın: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/TUSDONEM1/ogrencikontenjanlari19042022.pdf
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sınav Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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