TUS KONTENJANLARI 2022! TUS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 TUS tercih kılavuzu ve başvuru ekranı!

TUS tercihleri ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu ile kontenjanlara internet sitesinde yer verdi. Peki TUS tercihleri ne zaman bitecek? 2022 TUS tercih kılavuzuna, başvuru ekranı ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TUS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından ÖSYM'nin AİS ekranından 19 Nisan itibarıyla tercih başvuruları alınmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlandığı duyurulan 2022 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanlarına "https://dokuman.osym.gov.tr/" web sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklaya göre; TUS tercihler başvuruları 26 Nisan saat 23:59’a kadar yapılabilecek.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR 2022? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih işlemleri, https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapıp tercih işlemlerini yapabilecek.

2022 TUS TERCİH BAŞVURU EKRANI 2022 TUS tercih başvuru ekranı için linke tıklayın: https://ais.osym.gov.tr/