TYT nedir, AYT nedir? AYT'ye girmek mecburi mi? 2 yıllık bölümler TYT mi, AYT mi?

İlk sınava girmek mecburi. İlk sınavdan yani TYT’den barajı geçenler, ikinci girerek dilerlerse 4 yıllık lisans bölümlerinden tercih yapıyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerini seçmek isteyenler ise TYT puanıyla tercih yapıyor.

YKS'nin açılımı nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite hayali kuranların girdiği bir sınavdır. YKS de kendi içinde üçe ayrılır ve 3 oturumda yapılır.

TYT NEDİR? Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS’nin ilk oturumudur. YKS sınavına başvuran tüm adayların TYT sınavına girme mecburiyeti vardır. TYT’den sonraki diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. Girme mecburiyeti bulunmuyor.

TYT’de; Sosyal Bilimler Testi, Türkçe Testi, Fen Bilimleri Testi ve Temel Matematik Testi yer alıyor.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, sınav günü saat 10.15'te başlarken, adaylara 165 dakika süre tanınıyor.