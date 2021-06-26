HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. TYT nedir, AYT nedir? AYT'ye girmek mecburi mi? 2 yıllık bölümler TYT mi, AYT mi?

TYT nedir, AYT nedir? AYT'ye girmek mecburi mi? 2 yıllık bölümler TYT mi, AYT mi?

26.06.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı her yıl düzenleniyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda yapıyor. TYT 2 yıllık, AYT 4 yıllık ve Yabancı Dil Testi (YDT) de yabancı dil üniversite bölümlerini tercih edecekler için uygulanıyor.

İlk sınava girmek mecburi. İlk sınavdan yani TYT’den barajı geçenler, ikinci girerek dilerlerse 4 yıllık lisans bölümlerinden tercih yapıyor. 2 yıllık ön lisans bölümlerini seçmek isteyenler ise TYT puanıyla tercih yapıyor.

YKS'nin açılımı nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite hayali kuranların girdiği bir sınavdır. YKS de kendi içinde üçe ayrılır ve 3 oturumda yapılır.

TYT NEDİR?

TYT NEDİR?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS’nin ilk oturumudur. YKS sınavına başvuran tüm adayların TYT sınavına girme mecburiyeti vardır. TYT’den sonraki diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. Girme mecburiyeti bulunmuyor.
TYT’de; Sosyal Bilimler Testi, Türkçe Testi, Fen Bilimleri Testi ve Temel Matematik Testi yer alıyor.
YKS'nin ilk oturumu olan TYT, sınav günü saat 10.15'te başlarken, adaylara 165 dakika süre tanınıyor.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TYT Mİ, AYT Mİ?

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TYT Mİ, AYT Mİ?
TYT sınavı puanı ile tercih yapanlar, 2 yıllık üniversitelere gidebiliyor. AYT ise 4 yıllık lisans eğitimi almak isteyenlerin girdiği sınavdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.