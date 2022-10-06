Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."

Şırnak’ta, Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı’nı, yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi ekim ayının ilk perşembe gününde yine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi ziyaret etti. Edilen dualarından ardından dev kazanlarda pişirilen yemekler, metrelerce uzunluğundaki sofralarda ikram edildi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve Balverenli Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, “Burada ‘Zaviye Mele Devreş’ denilen bir etkinliğe katılıyoruz. Burası bir zaviye, Mele Devreş’in zaviyesi. Zaviye; köşe, kenar demek. İnanışımıza göre burada vefat eden zatlar, bedenen ölmüşler, fakat ruhen hayattalar" dedi.
300 YILDIR AYNI TARİH AYNI YER
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu.
Yaklaşık 300 yıldır, her ekim ayının ilk perşembe gününde yapılan buluşma, sabahın erken saatlerinde mezarlığı ziyaretle başladı.
Burada çadırlar kurup, erken saatlerde yemek pişirilmeye başlandı. Öğle ezanının okunması ile birlikte ailelerin pişirdikleri yemekler getirilip etkinliğe katılanlar için kurulan 100 metre uzunluğundaki yer sofralarına dizildi.
Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren Mezarlığı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Etkinliğe gelenler, her yıl gerçekleştirdikleri ziyaretin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.
‘BEDENEN ÖLMÜŞLER FAKAT RUHEN HAYATTALAR’
Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Balverenli olan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, şunları söyledi:
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