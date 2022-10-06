HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."

Üç asırdır devam eden gelenek! Her sene aynı tarihte aynı yerde bir araya geliyorlar: "İnanışımıza göre burada vefat edenler..."

06.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

300 yıldır süren gelenek bu sene de yerine getirildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki Şırnaklılar ekim ayının ilk perşembe gününde Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı’nı ziyaret etti. 'Zaviye Mele Devreş’ denilen etkinliğe katılan Şırnak Üniversitesi Rektörü ve Balverenli Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, "Bizim inanışımıza göre burada vefat eden zatlar, bedenen ölmüşler, fakat ruhen hayattalar. Bizi izliyorlar. Onlar da bu köşeye kendilerini çekmişler ve bizi izliyorlar." ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta, Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı’nı, yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi ekim ayının ilk perşembe gününde yine Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi ziyaret etti. Edilen dualarından ardından dev kazanlarda pişirilen yemekler, metrelerce uzunluğundaki sofralarda ikram edildi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve Balverenli Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, “Burada ‘Zaviye Mele Devreş’ denilen bir etkinliğe katılıyoruz. Burası bir zaviye, Mele Devreş’in zaviyesi. Zaviye; köşe, kenar demek. İnanışımıza göre burada vefat eden zatlar, bedenen ölmüşler, fakat ruhen hayattalar" dedi.

300 YILDIR AYNI TARİH AYNI YER

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu.
Yaklaşık 300 yıldır, her ekim ayının ilk perşembe gününde yapılan buluşma, sabahın erken saatlerinde mezarlığı ziyaretle başladı.
Burada çadırlar kurup, erken saatlerde yemek pişirilmeye başlandı. Öğle ezanının okunması ile birlikte ailelerin pişirdikleri yemekler getirilip etkinliğe katılanlar için kurulan 100 metre uzunluğundaki yer sofralarına dizildi.
Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren Mezarlığı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Etkinliğe gelenler, her yıl gerçekleştirdikleri ziyaretin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

‘BEDENEN ÖLMÜŞLER FAKAT RUHEN HAYATTALAR’

‘BEDENEN ÖLMÜŞLER FAKAT RUHEN HAYATTALAR’
Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Balverenli olan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, şunları söyledi:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şırnak cudi etkinlik gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Genç kızın korkunç ölümü! Demir parmaklıklara saplandı

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

22 yaş büyük o isimleydi! Özel hayat yanıtı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.