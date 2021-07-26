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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet

26.07.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenlik klavuzunu yayınladı. 12 Temmuz itibarıyla e-Devlet uygulaması üzerinden alınan başvurular, okullardaki kadro boşluğuna göre göz önünde bulundurulacak. Başvurular yalnızca elektronik ortamdan alınacak ve Müdürlüğe herhangi bir evrak gönderilmeyecek. İşte ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet...

Ücretli öğretmenlik başvuruları 12 Temmuz itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Ücretli öğretmenlik başvuru klavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2021-2022 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı araştırılıyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet...

Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 12.07.2021'de başladı. Başvurular elektronik ortamda, e-Devlet üzerinden yapılacak.
Başvuru için Müdürlüğe herhangi bir evrak gönderilmeyecek. Başvurular online alınacak.
25.08.2021 tarihi itibarıyla çalışmalarına başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
Ücretli öğretmenlik için e-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurulması gerekiyor.
Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne elektronik ortamda başvuru yapıldıktan sonra süreç, modül üzerinden takip edilebilir. Başvuruların masaüstü bilgisayardan yapılması konusunda uyarı yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen

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