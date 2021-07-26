Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet

Ücretli öğretmenlik başvuruları 12 Temmuz itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Ücretli öğretmenlik başvuru klavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2021-2022 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı araştırılıyor. İşte ücretli öğretmenlik başvuru ekranı e-Devlet...

Başvuru için Müdürlüğe herhangi bir evrak gönderilmeyecek. Başvurular online alınacak.

25.08.2021 tarihi itibarıyla çalışmalarına başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.