Ucuz olduğunu duyunca izdiham çıktı! Birbirlerini ezip çocuklarını kaybettiler

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir züccaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

