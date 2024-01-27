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  4. Ucuz olduğunu duyunca izdiham çıktı! Birbirlerini ezip çocuklarını kaybettiler

Ucuz olduğunu duyunca izdiham çıktı! Birbirlerini ezip çocuklarını kaybettiler

27.01.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bir sokak trafiğe kapatıldı. Açılışa özel kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar düşe kalka girdiği mağazada birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişilik açılış izdihamı kameralara yansıdı. Baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybettiler.

Bursa’da merkez Yıldırım ilçesinde bir züccaciye mağazası açılışa özel kampanya yaptı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler saatler öncesinden kuyruğa girdi. Bir sokağın dolup taştığı açılışta kalabalık nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BURSA'DA UCUZ TENCERE, TABAK ÇILGINLIĞI

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta vatandaşlar zaman zaman gergin anlar yaşadı.

Açılış saatinin gelmesi ile birlikte mağazaya akın eden kadınlar birbirlerini iterken bazıları ise izdihamdan dolayı yere düştü.

Kalabalık arasında kaybolan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ise gözyaşları içerisinde yaklaşık yarım saat boyunca ailesinin kendisine ulaşmasını bekledi.

Alışveriş sonrası kızının yanında olmadığını fark eden anne ise kapıda bekleyen kızına kavuştu.

Açılışta oluşacak yoğun kalabalığı beklediklerini söyleyen mağaza sahibi Bekir Yetişen, “Çok yoğun bir şekilde halkımızın ilgi alakasını gördük. Vatandaşlarımızın katılımlarından memnunuz." ifadelerini kullandı.

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Bursa izdiham ucuz ucuzluk mağaza
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