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Ufacık bir parça bile dayanılmaz acılara yol açıyor! Baş ağrısını tetikleyen yiyecekler

17.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrıları toplumda en sık görülen ağrılar arasında bulunuyor. Dayanılmaz acılara yol açarak yaşam kalitesini oldukça düşüren ve temel ihtiyaçları yaparken bile zorlanmalara neden olan baş ağrılarını tetikleyen yiyecekler bulunuyor. Özellikle migren hastalarının bu yiyeceklerden uzak durması baş ağrılarından kurtulmalarını sağlayabilir.

Baş ağrıları uykusuzluk, stres, yorgunluk, alkol ve sigara kullanımı gibi birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Severek yenilen bazı yiyecekler de baş ağrılarına yol açıyor. İnsanlarda baş ağrısına yol açan yiyecekler farklılık gösterse de belli başlı gıdalar birçok insanın acı çekmesine neden oluyor. Yine de baş ağrınız ortaya çıkmadan önce yediğiniz besinlerin bir listesini tutmak ağrıyı tetikleyen besinleri öğrenmenize yarayabilir.

BAŞ AĞRISINI TETİKLEYEN YİYECEKLER

ÇİKOLATA

ÇİKOLATA
Yapılan çalışmalar kakaonun aslında migrene sebep olan sinir hücrelerini koruduğunu göstermiştir. Fakat baş ağrısından müzdarip insanların yüzde 22'si çikolatanın baş ağrılarını tetiklediğini belirtmiştir. Kısacası çikolata migrenin sebebi olmaktan çok sonucu olarak nitelendirilebilir.

ALKOLLÜ İÇECEKLER (KIRMIZI ŞARAP)

ALKOLLÜ İÇECEKLER (KIRMIZI ŞARAP)
Kırmızı şarapta koruyucu olarak kullanılan sülfitin migren ağrılarıyla bağlantısı vardır. Alkol beyne giden kan miktarını arttırır ve dehidrasyona sebebiyet verebilir. Her iki sonuç da baş ağrısını tetikleyebilir.

KAHVE

KAHVE
Baş ağrısını mı tetikler yoksa ağrıyı mı azaltır? Aslında az miktarda kafeinin migren semptomlarından sizi kurtarabileceği bilinmektedir. Hatta kafein migren tedavisine ek olarak da kullanılabilir. Eğer kafein miktarı abartılırsa bir süre sonra sizi rahatsız edecek baş ağrılarının sebebi olacaktır. Araştırmalara göre günlük 2-3 fincan kahveyi geçmememek şartıyla kafein baş ağrılarını azaltmakta işe yarayabilir.

PEYNİR

PEYNİR
Peynirlerle baş ağrısı arasındaki bağlantıyı gösterecek çok sayıda çalışma yoktur. Fakat yine de bekletilmiş peynirleri (eski kaşar gibi) yemenin baş ağrısı olasılığını arttıracağı genellikle kabul görmektedir. Peynir eskidikçe içindeki tiramin miktarı artar. Tiramin bir aminoasittir ve baş ağrısıyla bağlantısı vardır. Fransa’da çok kullanılan mavi peynir, cheddar, gouda ve parmesan peynirlerini migren sorunu olanların sıklıkla tüketmemesi tavsiye edilir.

SOYA VE MSG

SOYA VE MSG
Monosodyumglutamat (MSG) soya sosu ve daha bir çok gıdada yer alır. MSG genelde lezzet arttırıcı olarak kullanılır. Fakat MSG’nin kramp, ishal gibi yan etkileri vardır. Ayrıca migrenli kişilerin yüzde 10-15inde korkunç baş ağrılarına yol açtığı görülmüştür. Ek olarak, soya sosu MSG içeriği haricinde de tuz içeriğinin yüksek olmasından dolayı dehidratasyona neden olur, bu da baş ağrısının tetikleyicisidir.
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