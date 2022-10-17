Ufacık bir parça bile dayanılmaz acılara yol açıyor! Baş ağrısını tetikleyen yiyecekler

Baş ağrıları uykusuzluk, stres, yorgunluk, alkol ve sigara kullanımı gibi birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Severek yenilen bazı yiyecekler de baş ağrılarına yol açıyor. İnsanlarda baş ağrısına yol açan yiyecekler farklılık gösterse de belli başlı gıdalar birçok insanın acı çekmesine neden oluyor. Yine de baş ağrınız ortaya çıkmadan önce yediğiniz besinlerin bir listesini tutmak ağrıyı tetikleyen besinleri öğrenmenize yarayabilir.

BAŞ AĞRISINI TETİKLEYEN YİYECEKLER

ÇİKOLATA Yapılan çalışmalar kakaonun aslında migrene sebep olan sinir hücrelerini koruduğunu göstermiştir. Fakat baş ağrısından müzdarip insanların yüzde 22'si çikolatanın baş ağrılarını tetiklediğini belirtmiştir. Kısacası çikolata migrenin sebebi olmaktan çok sonucu olarak nitelendirilebilir.

ALKOLLÜ İÇECEKLER (KIRMIZI ŞARAP) Kırmızı şarapta koruyucu olarak kullanılan sülfitin migren ağrılarıyla bağlantısı vardır. Alkol beyne giden kan miktarını arttırır ve dehidrasyona sebebiyet verebilir. Her iki sonuç da baş ağrısını tetikleyebilir.

KAHVE Baş ağrısını mı tetikler yoksa ağrıyı mı azaltır? Aslında az miktarda kafeinin migren semptomlarından sizi kurtarabileceği bilinmektedir. Hatta kafein migren tedavisine ek olarak da kullanılabilir. Eğer kafein miktarı abartılırsa bir süre sonra sizi rahatsız edecek baş ağrılarının sebebi olacaktır. Araştırmalara göre günlük 2-3 fincan kahveyi geçmememek şartıyla kafein baş ağrılarını azaltmakta işe yarayabilir.

PEYNİR Peynirlerle baş ağrısı arasındaki bağlantıyı gösterecek çok sayıda çalışma yoktur. Fakat yine de bekletilmiş peynirleri (eski kaşar gibi) yemenin baş ağrısı olasılığını arttıracağı genellikle kabul görmektedir. Peynir eskidikçe içindeki tiramin miktarı artar. Tiramin bir aminoasittir ve baş ağrısıyla bağlantısı vardır. Fransa’da çok kullanılan mavi peynir, cheddar, gouda ve parmesan peynirlerini migren sorunu olanların sıklıkla tüketmemesi tavsiye edilir.