Üniversite başarı sıralamaları değişecek mi? 2021 YKS taban puanları değişti mi?

Üniversite tercih süreci 5 Ağustos'ta başladı. 20 Ağustos'ta sona erecek tercih dönemi süreci içerisinde baraj puanlarının düşürüldüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrencinin barajı geçemediği öğrenilmişti. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan baraj puanının düşürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Baraj puanlarının değişmesinin ardından üniversite başarı sıralamasının da değişip değişmeyeceği sorusu gündeme geldi.

Baraj puanlarının düşürülmesi sonrasında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Akoğlan, "Öğrencilerin başarı sıraları değişebilir. Adaylar tercihlerini yapmış ve göndermiş olsalar bile 20 Ağustos 2021, saat 23.59’a kadar tercihlerini güncelleyebilirler." diye konuştu.

Üniversitelerin taban puanlarının güncellenmesi bekleniyor.