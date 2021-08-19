HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih süreci ne zaman bitiyor?

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih süreci ne zaman bitiyor?

19.08.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı" olan YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. YKS sonuçlarının belli olmasının ardından üniversite tercih süreci devam ediyor. Tercih sürecinin bitmesine az bir zaman kala yüz binlerce üniversite öğrencisi adayları gözlerini tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevirdi.

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı heyecanla tercih dönemini en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Tercih döneminin sona ermesine sayılı saatler kala öğrenciler üniversite tercih sonuçlarının ne açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Geçen yıl üniversite tercih dönemi 14 Ağustos'ta sona ermişti. Sonuçlar ise 12 gün sonrasında yani 26 Ağustos'ta açıklanmıştı.
Bu bilgiden yola çıkılarak 2021 üniversite tercih sonuçlarının 1 Eylül'de belli olacağı öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?
26-27 Haziran tarihleri arasında YKS oturumları gerçekleşmişti. Sonuçların çok geçmeden açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başladı.
5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 20 Ağustos 2021 Cuma saat 23.59'da son bulacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.