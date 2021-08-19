Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih süreci ne zaman bitiyor?

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı heyecanla tercih dönemini en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Tercih döneminin sona ermesine sayılı saatler kala öğrenciler üniversite tercih sonuçlarının ne açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. İşte ayrıntılar...