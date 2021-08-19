Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih süreci ne zaman bitiyor?

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı heyecanla tercih dönemini en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Tercih döneminin sona ermesine sayılı saatler kala öğrenciler üniversite tercih sonuçlarının ne açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Üniversite tercihleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. İşte ayrıntılar...
ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Geçen yıl üniversite tercih dönemi 14 Ağustos'ta sona ermişti. Sonuçlar ise 12 gün sonrasında yani 26 Ağustos'ta açıklanmıştı.
Bu bilgiden yola çıkılarak 2021 üniversite tercih sonuçlarının 1 Eylül'de belli olacağı öngörülüyor.
ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?
26-27 Haziran tarihleri arasında YKS oturumları gerçekleşmişti. Sonuçların çok geçmeden açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başladı.
5 Ağustos'ta başlayan tercih süreci 20 Ağustos 2021 Cuma saat 23.59'da son bulacak.
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