Üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri 2021 ne zaman?

2021 YKS sınavı sonrası üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Tercih işlemleri devam ederken, üniversiteye yerleşme durumunda kayıt ve elektronik kayıt tarihleri araştırılıyor. Peki üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak?

Üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri 5 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçların ise 1 Eylül’e kadar açıklanması beklenmekte.

Kayıtlar 6-10 Eylül arası yapılacak 2021 yılı YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmış olan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı elde etmiş adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan ya da kayıt işlemlerini tamamlamamış olan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.