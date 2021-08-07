HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri 2021 ne zaman?

Üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri 2021 ne zaman?

07.08.2021 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrası tercih işlemleri de başlamış durumda. Peki üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri 2021 ne zaman? İşte ayrıntılar...

2021 YKS sınavı sonrası üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Tercih işlemleri devam ederken, üniversiteye yerleşme durumunda kayıt ve elektronik kayıt tarihleri araştırılıyor. Peki üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak?

Üniversiteye kayıtlar ne zaman başlayacak?

Üniversite tercihleri 5 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçların ise 1 Eylül’e kadar açıklanması beklenmekte.

Kayıtlar 6-10 Eylül arası yapılacak

Kayıtlar 6-10 Eylül arası yapılacak
2021 yılı YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanmış olan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı elde etmiş adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan ya da kayıt işlemlerini tamamlamamış olan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.
Ayrıca elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulmuş olan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümitcan Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun tutuklandı

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

Olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Akşener'den, tepki gösteren vatandaşa: Haram olsun hepinize

Akşener'den, tepki gösteren vatandaşa: Haram olsun hepinize

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.