Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobille kaza yaptı! Ferrari pert oldu... Eşi Türkiye'nin günlerce konuştuğu özel jet kazasında hayatını kaybetmişti

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş insanı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve feci kaza gerçekleşti.



