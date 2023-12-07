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  4. Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobille kaza yaptı! Ferrari pert oldu... Eşi Türkiye'nin günlerce konuştuğu özel jet kazasında hayatını kaybetmişti

Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobille kaza yaptı! Ferrari pert oldu... Eşi Türkiye'nin günlerce konuştuğu özel jet kazasında hayatını kaybetmişti

07.12.2023 15:50 | Son Güncelleme:
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Ünlü iş insanı yaklaşık 10 milyon TL değerindeki ultra lüks otomobil Ferrari ile Kemerburgaz-Göktürk yolunda seyrederken kayganlaşan yolda kontrolü kaybedip bariyerlere çarptı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Urfalı ise yara almadan kurtuldu. Urfalı’yı arkadaşı aracıyla olay yerinden alıp götürürken, yaşananlar kameralarına yansıdı. Urfalı’nın hamile eşi Burcu Gündoğar Urfalı, 2018'de Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisi dönüşü meydana gelen İran’daki özel jet kazasında hayatını kaybetmişti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş insanı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve feci kaza gerçekleşti.


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ÜNLÜ İŞ İNSANI SİNAN URFALI, FERRARİ İLE KAZA YAPTI

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak nerelerde sürüklendikten sonra yol ortasında durdu.

Kaza sonucu şoka giren Urfalı yara almadan kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

10 MİLYONLUK ARAÇLA KAZADA YARA ALMADI

10 MİLYONLUK ARAÇLA KAZADA YARA ALMADI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Urfalı’nın ayakta kontrollerini yaptı.

Sağlık ekipleri Urfalı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası iş insanı
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