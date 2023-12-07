Ünlü iş insanı 10 milyonluk ultra lüks otomobille kaza yaptı! Ferrari pert oldu... Eşi Türkiye'nin günlerce konuştuğu özel jet kazasında hayatını kaybetmişti

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş insanı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve feci kaza gerçekleşti.
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak nerelerde sürüklendikten sonra yol ortasında durdu.
Kaza sonucu şoka giren Urfalı yara almadan kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Urfalı’nın ayakta kontrollerini yaptı.
Sağlık ekipleri Urfalı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra olay yerinden ayrıldı.