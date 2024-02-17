Uykusuzluk artık dert değil! Deliksiz bir uyku çekip kuş gibi hafiflemenin en kolay yolu

REZENE ÇAYI

Sindirimi Rahatlatır: Rezene çayı sindirimi kolaylaştırır ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu da uyumadan önce sindirim sistemini rahatlatarak daha rahat bir uyku sağlar.

Spazm Giderici: Rezene, vücuttaki kas spazmlarını hafifletmeye yardımcı olur, böylece vücut dinlenmeye daha yatkın hale gelir.