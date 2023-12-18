'Üzerimde bomba düzeneği var' diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı!

SİLAHINA DAVRANIP PANİK BUTONUNA BASTI!

Bunun üzerine B.Y., panik butonuna basıp tabanca ile havaya ateş ederek şahsı kaçırdı. Kuyumcudan koşarak kaçan şahıs bahadır sokakta bulunan bir evin bahçesine üzerindeki düzeneği bırakarak izini kaybettirdi.