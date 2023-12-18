Adana'da bir şahıs ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı. Kozan'da kuyumcuya giren şahıs, silahı görünce kaçtı.
Olay, ilçeye bağlı Sırkıntı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, B.Y.’ye ait kuyumcuya geldi. Şahıs, kuyumcuya girdiği anda, ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ deyip elindeki çuvalı kuyumcuya verip altınları koymasını istedi.
Bunun üzerine B.Y., panik butonuna basıp tabanca ile havaya ateş ederek şahsı kaçırdı. Kuyumcudan koşarak kaçan şahıs bahadır sokakta bulunan bir evin bahçesine üzerindeki düzeneği bırakarak izini kaybettirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Bahadır sokakta ki evin bahçesinde kablo ve karton kutuların bağlanmış olduğu düzenek çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı.
Çevredeki vatandaşların o anları cep telefonu ile korkusuzca çekmeye çalışması dikkat çekti.