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  4. 'Üzerimde bomba düzeneği var' diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı!

'Üzerimde bomba düzeneği var' diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı!

18.12.2023 17:31 | Son Güncelleme:
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Adana'da bir kişi, ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek girdiği kuyumcuyu soymaya kalktı. Elindeki çuvalı kuyumcuya verip altınları koymasını istedi. Şahıs, kuyumcunun panik butonuna basıp silahına davranması ile kaçtı.

Adana'da bir şahıs ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı. Kozan'da kuyumcuya giren şahıs, silahı görünce kaçtı.

Keşfet

Olay, ilçeye bağlı Sırkıntı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, B.Y.’ye ait kuyumcuya geldi. Şahıs, kuyumcuya girdiği anda, ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ deyip elindeki çuvalı kuyumcuya verip altınları koymasını istedi.

SİLAHINA DAVRANIP PANİK BUTONUNA BASTI!

SİLAHINA DAVRANIP PANİK BUTONUNA BASTI!

Bunun üzerine B.Y., panik butonuna basıp tabanca ile havaya ateş ederek şahsı kaçırdı. Kuyumcudan koşarak kaçan şahıs bahadır sokakta bulunan bir evin bahçesine üzerindeki düzeneği bırakarak izini kaybettirdi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

DÜZENEK BULUNDU!

DÜZENEK BULUNDU!

Bahadır sokakta ki evin bahçesinde kablo ve karton kutuların bağlanmış olduğu düzenek çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı.

Çevredeki vatandaşların o anları cep telefonu ile korkusuzca çekmeye çalışması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan ilçe
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