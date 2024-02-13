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    4. Üzerinizde negatif enerji olduğunu düşünüyorsanız bunları yapın! En etkili 4 enerji temizleme yöntemi

    Üzerinizde negatif enerji olduğunu düşünüyorsanız bunları yapın! En etkili 4 enerji temizleme yöntemi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.02.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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    Auramız zayıf olduğu zamanlar başkalarının negatif enerjilerini üzerimize alabiliriz. Böyle zamanlarda enerji temizliği yapmak kişiyi oldukça rahatlatır. En etkili 4 enerji temizleme yöntemini haberimizde derledik.

    Birden bire sebepsiz yere kendimizi gergin, sinirli, üzgün, aşırı duygusal hissetmeye başladıysak başkasının negatif enerjisi bizim enerji alanımıza sinmiş olabilir. Bu durum frekansımızı yükseltip, kendi aura alanımızı güçlendirene kadar sürebilir. Üzerinizde negatif enerji olduğunu düşünüyorsanız bu yöntemleri denemelisiniz.

    1 limonu ikiye bölüp, içine tuz serpip yatağımızın başucuna koyabilir ve birkaç gece bu şekilde uyuyabiliriz. Limon ve tuzun frekansı oldukça yüksektir ve başucumuzdayken uyuduğumuzda bizim enerji alanımızı da temizler.

    Yarım kova suya yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyip, duştan sonra başımızdan aşağı dökerek yine enerji alanımızın frekansını yükseltebiliriz. Eğer varsa suya birkaç damla da gül suyu eklerseniz enerji şahlanır.

    Ayaklarımızı tuzlu ılık suya koyup, 10 dk o şekilde beklemek de enerjimizi deşarj edecektir.

    Yine tuzun mucizevi şifasından faydalanmak için avucumuza bir miktar tuz alıp ovalamak ve sonrasında bol suyla elimizi yıkamak da negatif enerjiden bedenimizi arındıracaktır.

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    Anahtar Kelimeler:
    limon sirke tuz enerji negatif pozitif sinirli
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