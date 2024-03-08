Uzman isimden 'öksürük alarmı' uyarısı! Ölümcül 10 hastalıktan 4'ü göğüs hastalıklarından geçiyor "Ciddiye almak lazım"

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2024, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde devam ediyor.
Kongre çerçevesinde, UASK 2024 Kongre Başkanı Prof. Dr. Halit Çınarka, ASYOD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Kongre Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Ersin Günay, ASYOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ASYOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın Kaya, UASK 2024 Kongre Basın İlişkileri Sorumlusu Doç. Dr. Aydın Balcı’nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan UASK 2024 Kongre Başkanı Prof. Dr. Halit Çınarka, 2015’de ilkini bu yıl 9’uncusunu yaptıkları Uluslararası katılımcı Akciğer Sağlığı Kongresi’nde Türkiye’deki yaklaşık bin 500 uzman, asistan meslektaşlarıyla bu kongreyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Akciğer sağlığı denildiğinde Türkiye’de özellikle pandemide göğüs hastalıklarının başat rol oynadığı beraberindeki diğer branşlarında yer aldığı zorlu bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Çınarka, “Bu noktada göğüs hastalıkları branşının önemini pandemi vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. Pandeminin artçılarını kongrede görüyoruz. Depremin getirdiği solunum problemlerini kongrede görüşüyoruz. 11 eş zamanlı oturum şeklinde hem göğüs hastalıkları ve cerrahisini ilgilendiren kursla başladık. 450 katılımcının eşlik ettiği bu kurslarda pratik uygulamaları uzman arkadaşlarımızla paylaştık. 45 ana oturumun olduğu salonlarda; oldu sunumları panel, sempozyumlar yuvarlak masa toplantıları ve farklı formatlarda faydalı, yoğun katılımla hazırlanan teorik bir program hazırladık. İlk günden itibaren yoğun bir katılım var. 141 tane sözlü bildirimi oturumu, 315 tanede poster bildirimi sunumu olacak” diye konuştu.
ASYOD Başkanı Prof.Dr. Ahmet Emin Erbaycu, her yıl olduğu gibi bu yılda Akciğer ve Yoğun Bakım Derneği olarak tüm meslektaşlarıyla kongrede bir araya geldiklerini söyledi.
Kongrede güncel bilgileri paylaşmanın yanındaki sonraki döneme ait araştırmaları tıbbi uygulamaları birlikte ele aldıklarını dile getiren Erbaycu, “Özelikle bu sene yine zengin bir program düzenledik, hem yurt için hem yurt dışından konuşmacı ekiple güzel bir program hazırladık. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği yaklaşık 3 bin üyesiyle her yıl burada buluşuyor, bilgilerini güncelliyor” dedi.
Kongre Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Ersin Günay, yaklaşık 1 yıldır kongreye hazırlandıklarını belirterek, “Katılımcıların bilgilerini arttırmaları, hastalarına daha rahat tedavilerinde önerilerinde bulunabilmesi için çok güzel programlar hazırladık. İlk gün kurslarla başladı, hem teorik hem pratik 11 kursumuzu gerçekleştirdik. 428 kursiyerimize kurs verdik. Bilimsel program bünyesinde 4 salonda yaklaşık 3 gün boyunca 45 oturumla kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu bilimsel programı yaparken, yurt içi ve yurt dışından davetli olarak 279 hocamız var. Solunum hastalıkları toplumda sık görülen hastalıklar. Bunların içinde ülkemizde de sık görülen KOAH, bu hastalığın tanısının konulması ve tedavisinde yenilikler, ölümcül olarak bilinen akciğer kanserinin erkenden tanısıyla alakalı literatürdeki gelişmeler tartışılacak. Akciğer kanserinin tedavisine yönelik hem ilaç hem cerrahi tedavilerin katılımcılarla bilgiler paylaşılacak" ifadelerini kullandı. Günay, uyku hastalıkları astım hastalığı, akciğer enfeksiyonları, akciğer veremi ile ilgili oturumlarda güncel gelişmelerin ele alınacağını da bildirdi.
ASYOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Burada yaklaşık bin 500 meslektaşımızla göğüs hastalıkları alanında çalışan ulusal akciğer sağlığımızı korumaya ve geliştirmeye çalışan meslektaşımızla bir arada olabilmenin gururunu yaşıyorum. Böyle bir derneğin üyesi olmaktan, mutfağında çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Akciğer sağlığımız için, ulusumuz için çok önemli. Burada sadece meslektaşlar olarak biz kendi aramızda hani toplanıp, tartışmakla kalmıyoruz. Bu kongrenin asıl çıktısı halkımızadır, toplumadır. Çünkü buraya katılan meslektaşlarımız, Türkiye’nin 81 ilinden Her hastaneden gelen uzmanlarımız, aslanlarımız, akademisyenlerimiz göğüs hastalıkları alanında en yeni tedavi yöntemlerini, en yeni tanı yöntemlerini hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak burada kendi aralarında tartışıyorlar, dinliyorlar sorularını soruyorlar.