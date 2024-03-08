Uzman isimden 'öksürük alarmı' uyarısı! Ölümcül 10 hastalıktan 4'ü göğüs hastalıklarından geçiyor "Ciddiye almak lazım"

"HER YIL KONGREDE BİR ARAYA GELİYOR"

ASYOD Başkanı Prof.Dr. Ahmet Emin Erbaycu, her yıl olduğu gibi bu yılda Akciğer ve Yoğun Bakım Derneği olarak tüm meslektaşlarıyla kongrede bir araya geldiklerini söyledi.

Kongrede güncel bilgileri paylaşmanın yanındaki sonraki döneme ait araştırmaları tıbbi uygulamaları birlikte ele aldıklarını dile getiren Erbaycu, “Özelikle bu sene yine zengin bir program düzenledik, hem yurt için hem yurt dışından konuşmacı ekiple güzel bir program hazırladık. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği yaklaşık 3 bin üyesiyle her yıl burada buluşuyor, bilgilerini güncelliyor” dedi.

