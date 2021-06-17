Uzmanlar uyardı! Yapılan o hata kemik erimesine davetiye çıkarıyor

Belli bir yaş üzerinde en sık görülen hastalıklar arasında yer alan osteoporoz (kemik erimesi) özellikle kadınlarda daha fazla görülmektedir. Kadınlarda düşük östrojen, erkeklerde düşük testosteron düzeyleri, birinci derece yakında osteoporoz tanısı ve kortizonlu ilaç kullanan kişiler riskli gruplar arasına girmektedir. Peki osteoporoz riskini en aza indirmek için neler yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Günlük hayattaki o hatalar osteoporoz riskini arttırıyor!

Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, kemik yapısı içinde bulunan kalsiyumun azalması sonucu kemiğin kırılma olasılığını artıran bir hastalıktır. Bu hastalığın sıkça görülmesinde günlük hayattaki yapılan yanlışlar yer alıyor.

KEMİK ERİMESİ RİSKİ KADINLARDA DAHA YÜKSEK Türkiye Osteoporoz Derneği verilerine göre; 50 yaşın üzerinde her üç kadından birinde (meme kanserinden fazla) ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birinde (prostat kanserinden fazla) görülmektedir. Öte yandan bu hastalığın her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 1, 5 milyon kırığa neden olduğu bildirilmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR? Kemik Erimesi en çok bilinen belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Bu ağrıların nedeni de zayıflayıp güçsüzleşen kemikte görülen mikro kırıklar olarak belirtilmektedir. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile hemen onarılır.

BOYUN VE SIRT AĞRILARINA DİKKAT Ancak dikkat edilmediği süreçte bu mikro kırıklar büyüyerek makro kırıklara neden olmaktadır. Ve esas hastalık başlamış sayılır. Kemik erimesinin belirtileri arasında; bel ağrıları ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşmayla beraber özellikle hassaslaşan kırılmalar yer alır.