Uzmanlar uyarıyor! Günlük kullandığınız bu eşyalar ve yiyecekler kısırlığa yol açıyor

Birçok çift üreme sağlığı hakkında problemler yaşıyor. Hamile kalamamak ve düşük yapmak bu problemler arasında bulunuyor. Sağlık kuruluşları 40 yaşın altındaysanız ve düzenli seks yapıyorsanız, bir yıl içinde gebe kalma şansınızın %80 olduğunu tahmin ediyor. Eğer ki uzun süredir denemenize rağmen hamile kalamıyorsanız bunun nedeni sizin ve partnerinizin zararlı alışkanlıkları olabilir. Doğurganlık doktoru Natalia Crawford , en iyi yaşam tarzı ipuçlarından bazılarını paylaşıyor ve bebek sahibi olmaya çalışıyorsanız, kaçınmanız gereken şeyleri açıklıyor.

KISIRLIĞA YOL AÇAN ALIŞKANLIKLAR

SİGARA KULLANMAK İlk olarak, kurul onaylı kadın doğum ve jinekoloji gurusu asla sigara içmeyeceğini söyledi. Instagram'da yaptığı açıklamada "Bu, yumurta sayınızı azaltır ve daha erken menopoza girmenize ve yumurtalarınızdaki genetik anormalliklerin artmasına neden olur." Çeşitli araştırmalar, hamilelik sırasında sigara içmenin hem anne hem de doğmamış çocuk için riskli olabileceğini daha önce göstermiştir.

CİNSEL HASTALIKLARDAN KORUNMAMAK Dr. Crawfod'un kaçınacağını söylediği ikinci şey, kendini cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (STIS) karşı korumamakdır. "Klamidya kısırlığın en önemli nedenidir ve hafif bir enfeksiyon bile fallop tüplerinize zarar verebilir" dedi. Doktorlar, bel soğukluğu ve klamidyanın cinsel yolla bulaşan en yaygın bakteriyel enfeksiyonlar olduğunu söylüyor. Antibiyotiklerle tedavi edilebilirlerse de , tedavi edilmezlerse pelvik inflamatuar hastalık, ağrı ve muhtemelen kısırlık gibi başka sağlık sorunlarına yol açabilirler.

PLASTİK ÜRÜNLERİ KULLANMAK Dr. Crawford, hamile kalmaya çalışırken asla yapmayacağı üçüncü şeyin gereksiz yere plastiğe maruz kalmak olduğunu söyledi. "Plastiklerden su içmek veya plastikleri mikrodalgada veya bulaşık makinesinde ısıtmak. Bu plastikler, beynimizin ve yumurtalıklarımızın hormon yapma şeklini bozabilecek endokrin bozucu kimyasallar veya EDCS (Endokrin bozucu kimyasallar) ile temas eder." Hamile kadınlar daha önce günlük eşyalardaki kimyasalların kansere neden olabileceği ve bebek gelişimine zarar verebileceği konusunda uyarılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kanserojen olarak sınıflandırılan melamin, tipik olarak plastik tabakların yanı sıra mutfak eşyaları, tezgahlar, tencere ve tavalarda bulunur.

İŞLENMİŞ ET TÜKETMEK Dr. Crawford, plastiklerden uzak durup onları ısıtmanız gerekirken, kaçınılması gereken dördüncü şeyin kırmızı veya işlenmiş et yemek olduğunu söyledi. "Aslında birinci tip kanserojen. Ancak yapılan araştırmalarda kırmızı et veya işlenmiş etin de tüp bebek çalışmalarında embriyo kalitesini düşürdüğü gösterildi. Hem oluşum hem de kalite, yani bu bir hayır" diye ekledi.