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'Vatandaşlar bu konuda yanlışa düşüyorlar' Uzmanından önemli asansör uyarısı! 'Kırmızı etiket almışsa...' 60 gün detayı

07.12.2023 12:40 | Son Güncelleme:
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Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol; asansör kullanıcılarının asansörlere yapıştırılan etiketlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Varol, "Asansörlerde kırmızı veya sarı etiket varsa o asansörü kullanmayın" çağrısında bulundu.

Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte konuşan Makine Mühendisi Süleyman Varol; “Bizim asansör kontrolünde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi kırmızı etiketli asansörlerin kullandırılması. Mavi ve yeşil etiketler uygun etiketlerdir. Kırmızı ve sarı etiketler ise uygunsuz etiketlerdir. Bir asansör kırmızı veya sarı etiket almış ise bunun süresi dolmadan hızlı bir şekilde revizyonunun yapılıp, tekrar kullanıma uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Kırmızı veya sarı etiket alan asansör, mavi renge dönerse ondan sonra kullanıma açılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, bina yöneticilerimizin ya da kurumun teknik yöneticilerinin bunlara kesinlikle dikkat etmesi gerekmektedir. Normalde asansörün mühürlenmesi gerekiyor. Ancak 60 günlük bir revizyon süresi var. Bu süre sonunda halen kırmızı etiketli ise o asansörün mühürlenmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda yanlışa düşüyorlar. 60 gün kullanıp, 60. gün yaptırılması değil, bu süre asansörün yaptırılması gereken bir süredir. Bu süre içerisinde asansör kullanılmamalı." şeklinde konuştu.

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UZMANLAR UYARDI! “KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLERİ KULLANMAYIN, KULLANDIRMAYIN”

Varol, "Kırmızı etiketli asansörün kapatılarak bir an önce revizyonunun yapılması gerekiyor” dedi.

"ASANSÖR KULLANIMINDAN BİNA YÖNETİCİLERİ SORUMLU"

"ASANSÖR KULLANIMINDAN BİNA YÖNETİCİLERİ SORUMLU"

Süleyman Varol binalarda kullandırılan kırmızı ve sarı etiketli asansörlerden tamamen yöneticilerin sorumlu olduğunu söyledi. 

Varol; “Asansör kullanıcısının, bir bina yöneticisinin ya da bir kurum yöneticisinin asansörün teknik konularından anlaması mümkün değildir. Asansör yöneticisine düşen iki görev vardır. Birincisi asansör bakımını ehliyetli, sertifikalı merdiven altı olmayan işinde uzman bir bakım firmasına yaptırmaktır. Bundan sonraki yükümlülük bakım şirketindedir. Aylık rutin bakımlarını yapmakla yetkilidir. Yıllık kontrollerini yaptırmak ile de bina yöneticisi görevlidir. Yönetici asansörün kontrolünü yaptıracak, eğer etiket kırmızı ise o asansörü kullandırmayacak. Bununla ilgili tamamen yönetici sorumludur" ifadelerini kullandı.

Varol, Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMO) Kayseri Şubesi olarak sorumluluk bölgesindeki 41 ilçede 20 binin üzerinde asansörün kontrolünden sorumlu olduklarını söyledi.

Süleyman Varol, “Gerçekte meydana gelen bir kaza olmuş ise öncelikli olarak bu kazanın üzerine gidilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan asansör kazalarında, asansör kontrol firmasının, asansör bakım firmasının ya da asansör kullanıcısının hatalarının araştırılıp bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bir başka konu da bu işin provoke edilmesi. Daha sonra da ülkemizin çeşitli illerinde yurtlar üzerinden bazı provokasyonlar yapıldı. Buna da dikkat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asansör etiket
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