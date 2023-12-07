'Vatandaşlar bu konuda yanlışa düşüyorlar' Uzmanından önemli asansör uyarısı! 'Kırmızı etiket almışsa...' 60 gün detayı

Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte konuşan Makine Mühendisi Süleyman Varol; “Bizim asansör kontrolünde en önemli gördüğümüz konulardan bir tanesi kırmızı etiketli asansörlerin kullandırılması. Mavi ve yeşil etiketler uygun etiketlerdir. Kırmızı ve sarı etiketler ise uygunsuz etiketlerdir. Bir asansör kırmızı veya sarı etiket almış ise bunun süresi dolmadan hızlı bir şekilde revizyonunun yapılıp, tekrar kullanıma uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Kırmızı veya sarı etiket alan asansör, mavi renge dönerse ondan sonra kullanıma açılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın, bina yöneticilerimizin ya da kurumun teknik yöneticilerinin bunlara kesinlikle dikkat etmesi gerekmektedir. Normalde asansörün mühürlenmesi gerekiyor. Ancak 60 günlük bir revizyon süresi var. Bu süre sonunda halen kırmızı etiketli ise o asansörün mühürlenmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda yanlışa düşüyorlar. 60 gün kullanıp, 60. gün yaptırılması değil, bu süre asansörün yaptırılması gereken bir süredir. Bu süre içerisinde asansör kullanılmamalı." şeklinde konuştu.

